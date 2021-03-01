СМИ: администрация Байдена готовит санкции против России в связи с делом Навального

По словам источников, санкции будут скоординированы с ЕС, передает Русская служба «Голоса Америки».

Администрация Байдена готовится ввести санкции в отношении России в связи с отравлением и заключением в тюрьму лидера российской оппозиции Алексея Навального на этой неделе, сообщили телеканалу CNN два представителя администрации.

По словам источников, введение санкций будет происходить по согласованию с Европейским союзом. Меры и точные сроки будут уточнены официальными лицами США и ЕС в ближайшие дни.

Это будут первые санкции, введенные администрацией Байдена в отношения России. Предполагается, что они зададут тон будущей политики администрации в отношениях с Москвой.

По словам источников, администрация Байдена хочет послать «решительный сигнал» о необходимости соблюдения прав человека и важности координирования санкционных мер с союзниками. В ближайшие недели планируется обсудить более широкий круг проблем, связанных с Россией, и возможные меры реагирования.

В частности, обсуждается возможность подписания президентского указа, который приведет к принятию санкций в отношении России в ответ на многочисленные нападения на американскую демократию и американских военных, включая взлом SolarWinds и награды за убийство американских солдат в Афганистане, рассказал один из представителей администрации. Эти меры планируется принять в рамках единого пакета.