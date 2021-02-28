Федеральное бюро расследований предлагает вознаграждение в размере до 250 тысяч долларов за способствование в поимке «повара Путина», передает Русская служба «Голоса Америки».

Региональное отделение Федерального бюро расследований (ФБР) по округу Колумбия распространило в пятницу сообщение о розыске 13 граждан России, связанных с возможным вмешательством в выборы в США. Среди разыскиваемых – давний соратник Путина, российский бизнесмен Евгений Пригожин. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФБР.

Помимо Пригожина, ФБР также разыскивает россиян Насими Джейхуна, Огли Асланова, Марию Бовда, Анну Богачеву, Роберта Бовду, Михаила Бурчика, Михаила Быстрова, Александру Крылову, Ирину Каверзину, Вадима Подкопаева, Сергея Полозова, Глеба Васильченко и Владимира Венкова.

ФБР разыскивает этих людей «за их предположительное участие в сговоре с целью мошенничества, направленного против США, путем подрыва, воспрепятствования и нарушения законной деятельности Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции США и Государственного департамента США». Преступления, как полагают в ФБР, совершались с начала 2014 по февраль 2018 года.

«Эти люди, как предполагается, предпринимали действия с целью охвата значительного числа американцев с целью вмешательства в политическую систему Соединенных Штатов, включая президентские выборы 2016 года. Всем этим лицам в 2018 году в суде округа Колумбия были вынесены обвинительные приговоры, 16 февраля были выданы федеральные ордера на их арест», – говорится в сообщении ФБР.

ФБР также предложило вознаграждение в размере до 250 000 долларов за информацию, ведущую к аресту Евгения Пригожина. Российский бизнесмен, связанный со множеством преступлений, совершенных с санкции Кремля, «обладает связями в России, Индонезии, Катаре и Эстонии», – говорится в сообщении о розыске Пригожина.

ФБР разыскивает Пригожина за «его предположительное участие в сговоре с целью мошенничества, направленного против США, путем подрыва, воспрепятствования и нарушения законной деятельности Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции США и Государственного департамента США».

По данным ФБР, Пригожин был главным спонсором деятельности Агентства интернет-исследований. «Он, предположительно, контролировал и санкционировал операции Агентства интернет-исследований, направленные на вмешательство в политику и выборы в Соединенных Штатах, в том числе приобретение компьютерного серверного пространства в США, создание сотен вымышленных виртуальных личностей и хищение личных данных лиц, проживающих в США».

Федеральное бюро расследований просит всех, кто располагает информацией о Пригожине обратиться в ближайшую дипломатическую миссию США. Всех, кто находится в США, просят связаться с местным отделением ФБР или позвонить по «горячей» телефонной линии и передать информацию через веб-сайт ФБР.

По сообщениям российских СМИ, Пригожин уже прокомментировал действия ФБР, заявив, что власти США используют тему российской угрозы для «прикрытия коррупции и оправдания охоты на ведьм».

«Правда будет на стороне хороших парней, таких, как я, а все, что могут сделать плохие парни, – это позабавиться самопиаром», – заявил Пригожин.