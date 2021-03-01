Бывший президент подверг критике действия новой администрации, сообщает Служба новостей «Голоса Америки» со ссылкой на Рейтерс.

28 февраля экс-президент США Дональд Трамп обратился к своим приверженцам с трибуны Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Орландо, штат Флорида; на конференцию съехались сотни убежденных республиканцев. Это первое крупное выступление бывшего президента после окончания его полномочий 20 января.

«Я стою перед вами сегодня, чтобы объявить, что то невероятное путешествие, которое мы начали вместе четыре года назад, далеко от завершения», – заявил Трамп.

«Мы собрались здесь сегодня, чтобы поговорить о будущем – будущем нашего движения, нашей партии, о будущем нашей любимой страны», – добавил он.

Ставки в разворачивающейся борьбе высоки как никогда, сказал Трамп.

Бывший президент подверг критике администрацию президента Байдена, заявив, что Америка для нее – «на последнем месте». Трамп высказался против действий новой администрации в вопросе об иммиграции. По словам экс-президента, политика нового руководства позволяет мигрантам с преступным прошлым проникать в США.

В ходе выступления Трамп намекнул, что, возможно, будет вновь баллотироваться на пост президента в 2024 году; при этом он повторил свои прежние утверждения о том, что демократы «украли» выборы 2020 года.