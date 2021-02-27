Палата представителей приняла «План спасения Америки» стоимостью 1,9 трлн долларов

Теперь законопроект передан на рассмотрение Сената, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Палата представителей США приняла законопроект о пакете помощи экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19 – «План спасения Америки» президента Джо Байдена на сумму 1,9 триллиона долларов, направленный на оказание помощи малому бизнесу, местным властям и миллионам американцев, пострадавшим от кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Голосование состоялось рано утром в субботу, голоса разделились по партийным линиям. Законопроект был принят с небольшим перевесом – его поддержали 219 законодателей-демократов, 212 проголосовали «против». Прохождение законопроекта через Палату представителей – первая крупная законодательная победа администрации Джо Байдена, вступившего в должность президента 20 января.

Теперь законопроект перешел на рассмотрение Сената, где 100 мандатов поровну разделены между демократами и республиканцами. Однако в Сенате по многим вопросам, требующим простого большинства голосов, перевес теперь на стороне демократов, так как вице-президент Камала Харрис может внести решающий голос в случае голосования 50 против 50.

Демократы, контролирующие Палату представителей, считают, что эта мера необходима для оживления экономики и борьбы с пандемией COVID-19, унесшей более 510 000 жизней в Соединенных Штатах. Республиканцы, которые по большей части поддерживали предыдущие пакеты помощи экономики, говорят о том, что цена «Плана спасения Америки» слишком высока.

Стимулирующий план объемом 1,9 триллиона долларов покрывает расходы на закупки вакцин и другие медицинские нужды, а также предусматривает прямые выплаты в размере до 1400 долларов для американцев, чьи доходы не превышают 100 тысяч долларов. Законопроект также обеспечит экстренное выделение финансовой помощи местным властям и правительствам штатов, а также отраслям, наиболее сильно пострадавшим от экономических последствий пандемии, таким как рестораны и авиационная промышленность.

Законопроект продлевает срок выплаты федеральных пособий по безработице до августа, увеличивает налоговые льготы для низкооплачиваемых работников и семей с детьми, а также предоставляет финансовую помощь малым предприятиям.

Предложение демократов о повышении федеральной минимальной почасовой оплаты труда с 7,25 до 15 долларов было включено в окончательную версию законопроекта, однако это положение вряд ли получит одобрение в Сенате. Элизабет Макдонаф, советница Сената, отвечающая за толкование правил и процедур верхней палаты Конгресса, заявила в четверг, что это предложение должно быть исключено из законопроекта, как того требуют правила палаты.

Решение Макдонаф заставляет демократов искать другие пути для принятия предложения о минимальной заработной плате перед лицом жесткой республиканской оппозиции.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в пятницу, что демократы не откажутся от повышения федеральной минимальной заработной платы.

«Если это не пройдет из-за правил Сената, мы будем настаивать… мы не остановимся, пока очень скоро не достигнем минимального уровня заработной платы в 15 долларов», – сказала она на пресс-конференции.

Демократы продвигают эту меру через Сенат в соответствии с особыми правилами, позволяющими избежать флибустьерства (парламентской процедуры затягивания решения вопроса), а это означает, что для принятия этого предложения им не потребуются голоса республиканцев, в случае если все демократы и независимые сенаторы проголосуют за законопроект.