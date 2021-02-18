Русскоязычных адвокатов обвиняют в мошенничестве с предоставлением убежища

Два иммиграционных адвоката из Бруклина, Илона Джамагарова и ее муж Артур Аркадиан, и их коллега Игорь Резник были обвинены в сговоре с целью совершения мошенничества с предоставлением убежища. Все трое обвиняемых взяты под стражу.

Обвинения вытекают из расследования двух иммиграционных фирм Нью-Йорка – “Фирма Джамгаровой” и “Русская Америка” – которые помогали своим клиентам, в основном из России и СНГ, получать визы, убежища, гражданство и другие формы правового статуса в Соединенных Штатах. Эти фирмы консультировали некоторых своих клиентов, каким образом они могут получить убежище, понимая, что их клиенты не имеют на это законного права. Фирмы также подготавливали и представляли поддельные формы I-589 прошения о предоставлении убежища и др.

Члены и партнеры каждой фирмы (Юрий Моша, Уладзимир Данский, Юлия Гринберг, Алексей Кмит, Тимур Щербина, и Катерина Лисютченко) учили определенных клиентов лгать под присягой во время собеседований, проводимых сотрудниками USCIS, и обеспечивали юридическое представительство своих клиентов во время различных иммиграционных процедур. Например, юристы рекомендовали запрашивать убежище на мошеннической основе из-за того, что клиент подвергался преследованию в родной стране за то, что он гей, хотя на самом деле клиент был гетеросексуальным мужчиной, который не подвергался таким преследованиям. Или предлагалось вести блог и ругать существующий порядок в свой стране, чтобы в дальнейшем использовать как доказательство в своем деле для запроса убежища. Если по каким-то причинам клиенты не могли вести блог сами, то для этого нанимали специального человека.

Прокурор США Одри Штраус заявила, что “эти обвиняемые участвовали в схеме обмана офицеров, рассматривающих дела по предоставлению убежища в Соединенных Штатов с помощью тщательно подготовленной лжи, торгуя глубоко укоренившимися опасениями реальных жертв преследований, в попытке получить деньги и незаконные иммиграционные документы”.

Заместитель исполняющего обязанности директора ФБР Уильям Ф. Суини-младший сказал: “Изощренный обман, якобы созданный группами адвокатов и менеджеров в этом расследовании, поражает. Как мы утверждаем, они говорили своим клиентам лгать по заявлениям о предоставлении убежища и под присягой о преследованиях в их родных странах, и они даже создали блоги, написанные призраками, чтобы поддержать эти ложные заявления…”

В случае доказательства вины обвиняемых судом, им может грозить максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.