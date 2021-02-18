В Палату представителей внесена резолюция, отвергающая итоги прошлогодних выборов в Беларуси

Двухпартийная группа законодателей требует провести расследование по фактам нарушения прав человека режимом Лукашенко, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

На рассмотрение Палаты представителей США внесен проект резолюции, в которой отмечается, что прошедшие в Беларуси в августе прошлого года президентские выборы не являлись «ни свободными, ни справедливыми» и что, следовательно, признать их результаты не представляется возможным.

Резолюцию представила в Комитет по иностранным делам двухпартийная группа из 13 конгрессменов, включая Билла Китинга, Марси Каптур и Брайана Фитцпатрика. Координационный совет Беларуси, учрежденный Светланой Тихановской, признается в резолюции легитимным политическим органом, имеющим право участвовать в транзите власти. Резолюция содержит призыв к продолжению адресных санкций, разработанных совместно Соединенными Штатами, Евросоюзом и рядом других государств против режима Лукашенко, грубо нарушающего права человека, и, в частности, против избиркома Беларуси, деятельность которого привела к фальсификации итогов президентских выборов 2020 года.

В резолюции поднимается вопрос о необходимости разработки и введения новых санкций против белорусских государственных компаний, ущемляющих права работников за участие в продемократических мероприятиях. Авторы документа призывают к проведению международного расследования в этой связи.

Одновременно предлагается увеличить финансовую поддержку демократических движений, организаций, их активистов и независимых СМИ Беларуси со стороны иностранных государств. Тем иностранным субъектам, кто, наоборот, ранее оказывал финансовую поддержку режиму Лукашенко, включая приобретение белорусских гособлигаций и других ценных бумаг, рекомендуется пересмотреть свою политику по отношению к Беларуси.

Документ содержит призыв к проведению в Беларуси свободных и справедливых выборов под наблюдением ОБСЕ.