Байден отверг представление о США как о разделенной стране

Президент назвал сторонников превосходства белой расы главной внутренней террористической угрозой, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Президент США Джо Байден не согласился с тем, что США являются политически разделенной страной.

«Страна не разделена», – заявил он, выступая на встрече с общественностью в Милуоки, штат Висконсин, организованной телекомпанией CNN.

«Если вы пойдете, посмотрите и поговорите с людьми, то найдете радикалов с обеих сторон, – пояснил он. – Но страна не настолько разделена, как мы себе представляем, и мы должны объединить ее».

Касаясь вопросов внутренней безопасности, Байден сказал, что сторонники превосходства белой расы являются самой большой внутренней террористической угрозой в США.

«Она сложная, обширная и реальная», – добавил Байден.

«Я позабочусь о том, чтобы министерство юстиции и отдел гражданских прав обратили серьезное внимание на этих людей, и позабочусь о том, чтобы мы сосредоточились на борьбе с подъемом идеи белого превосходства», – сказал он.

Байден пояснил, что его администрация также изучит влияние роста идеи белого превосходства в конкретных социальных группах, включая военных и бывших сотрудников полиции.

Он назвал сторонников идеалов белого превосходства «сумасшедшими» и «опасными».

Президент также заявил, что любое решение о привлечении экс-президента Дональда Трампа к ответственности за его действия на посту главы государства, будет оставлено на усмотрение министерства юстиции, и что он не будет вмешиваться в возможное расследование.

Байден также представил новый подход в политике США в сфере борьбы с наркотиками, предложив отменить тюремное заключение как наказание для нарушителей законов о наркотиках.

«Никто не должен сидеть в тюрьме за наркотики, – сказал он. – Никто не должен сидеть в тюрьме за употребление наркотиков. Таких людей нужно отправлять на реабилитацию как наркозависимых».

Байден заявил, что он пытается быть осторожным в прогнозах, когда страна вернется к нормальной жизни после пандемии коронавируса, но указал на «следующее Рождество» как на момент, когда страна может оказаться в «совершенно другой обстановке».

Он отметил, что с учетом идущей вакцинации и ожидаемой вакцины компании Johnson & Johnson, возможности для распространения вируса «значительно сократятся» благодаря коллективному иммунитету.

«Если так и пойдет, то, как говорила моя мама, по милости Божьей и по доброй воле соседей, к следующему Рождеству мы, даст Бог, окажемся в совершенно другой обстановке, по сравнению с сегодняшней», – сказал Байден.

«Думаю, через год будет значительно меньше людей, которые должны будут соблюдать социальную дистанцию и носить маску, но мы не знаем наверняка», – добавил он.

Президент призвал американцев привиться любой вакциной от коронавируса, когда это станет возможно.