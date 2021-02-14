В Белом доме создается офис по связям с религиозными и общинными организациями

В указе президента Байдена подчеркивается важность подобных организаций для решения проблем людей с низкими доходами, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Президент США Джо Байден в воскресенье издал указ о создании офиса Белого дома по партнерским отношениям с религиозными и общинными организациями.

Такие организации имеют большое значение для возможностей страны по решению проблем людей с низкими доходами и других людей и общин, недостаточно обеспеченных услугами, включая людей с небелым цветом кожи, отмечается в указе.

«Американцы являются главными драйверами фундаментальных перемен в нашей стране, и мало найдется институтов, которые так близки к людям, как наши религиозные и другие общинные организации», – говорится в документе.

«Важно, чтобы федеральное правительство укрепляло возможности таких организаций… для эффективного оказания услуг в партнерстве с федеральным правительством, правительствами штатов и местными властями, а также с другими частными организациями, сохраняя нашу фундаментальную конституционную приверженность, гарантирующую равную защиту закона и свободное исповедание религии, а также запрещающую установление религии», – подчеркивается в указе Байдена.

Новый офис будет помогать в организации эффективной работы по обслуживанию нуждающихся по всей стране и всему миру в партнерстве с институтами гражданского общества, включая религиозные и светские организации. Он также будет координировать политическую повестку администрации в отношении религиозных и других общинных программ.

Офис также будет информировать лидеров гражданского общества о возможностях финансового и иного партнерства с федеральным правительством для обслуживания нуждающихся.