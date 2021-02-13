Сенат США проголосовал против импичмента экс-президента Трампа

Для утверждения обвинительного приговора его должны были поддержать как минимум две трети сенаторов, передает Русская служба «Голоса Америки».

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Менеджерам по импичменту экс-президента Дональда Трампа не удалось убедить сенаторов-республиканцев в том, что бывший глава государства виновен в подстрекательстве к мятежу, который произошел 6 января в стенах Конгресса, куда ворвались сторонники Трампа.

За вынесение обвинительного приговора Трампу в субботу проголосовали 57 сенаторов, включая семерых республиканцев, против – 43 законодателя. Для утверждения обвинительного приговора требовалось, чтобы импичмент экс-президента поддержали все демократы, двое независимых сенаторов и как минимум 17 республиканцев.

Наблюдатели окончательно убедились в том, что две трети Сената навряд ли поддержат точку зрения демократов в субботу днем, когда лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл подтвердил, что он будет голосовать против импичмента.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что судебный процесс по делу об импичменте в Сенате стал еще одним этапом «величайшей охоты на ведьм в истории нашей страны». Трамп сделал этот комментарий, обращает внимание агентство «Рейтер», после того, как Сенат во второй раз за последние 12 месяцев оправдал его по делу об импичменте.

В субботу вечером спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси опубликовала заявление по поводу итогов голосования в Сенате.

«Сегодняшнее подавляющее большинство голосов двух партий, отданное за осуждение Дональда Трампа, свидетельствует о мужестве Сената США, – заявила Пелоси. – Я приветствую сенаторов-республиканцев, проголосовавших по совести и за нашу страну. Отказ других республиканцев в Сенате привлечь Трампа к ответственности за разжигание жестокого мятежа с целью удержать власть останется одним из самых мрачных дней и самых бесчестных деяний в истории нашей страны».

Только семь сенаторов-республиканцев поддержали обвинение против Трампа. На сторону демократов, по данным агентства «Рейтер», встали сенаторы Ричард Берр, Билл Кэссиди, Бен Сассе, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Пэтт Туми и Сьюзан Коллинз.