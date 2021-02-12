Адвокаты Трампа представляют аргументы защиты в Сенате

В Сенате продолжается судебное разбирательство по импичменту бывшего президента Дональда Трампа

Адвокаты бывшего президента Дональда Трампа заявили, что им нужно всего несколько часов для того, чтобы изложить аргументы в защиту своего клиента на судебном процессе по делу об импичменте, который проходит на этой неделе в Сенате.

В пятницу адвокаты Трампа в полдень приступили к изложению аргументов в защиту бывшего президента, при этом сам Трамп не собирается давать никаких показаний – экс-президент отказался от участия в судебном процессе.

В начале заседания адвокат Трампа Майкл Ван дер Вин заявил, что нынешний импичмент является «неконституционной» и «возмутительной» попыткой политической мести бывшему президенту со стороны Демократической партии. Он также привел примеры, когда Дональд Трамп как глава государства призывал своих сторонников к «мирному патриотическому» протесту 6 января в Вашингтоне, а также требовал прекращения насильственных действий в Капитолии.

Адвокат также выразил недоумение, что один из лидеров движения Антифа, который в числе первых был задержан правоохранителями 6 января, был в числе первых и отпущен. Майкл Ван дер Вин отметил, что, по его мнению, многие люди, которые прибегли к насилию 6 января, имели совсем другие цели, чем большинство протестовавших сторонников Трампа.

В свою очередь другой защитник Трампа, юрист Дэвид Шоен привел примеры, когда демократы – менеджеры по импичменту, манипулировали цитатами Трампа в социальных сетях, прибегая даже к открытой фальсификации, а также манипулировали видеокадрами, представленными во время обвинения в Сенате. В ответ на обвинения Трампа в том, что именно его воинственные заявления спровоцировали насилие и мятеж в Капитолии, Шоен также привел многочисленные цитаты, когда, на его взгляд, подобную жесткую лексику, призывая сражаться с Трампом и с его сторонниками, использовали ведущие политики-демократы. Кроме того, по мнению Шоена, многие политики-демократы фактически своими заявлениями потворствовали протестующим радикалам и вспышкам насилия, которые в 2020 году прокатились по всей стране и выразились в поджогах, в разграблении и порче, как федерального, так и частного имущества, в нападениях на полицейских и на полицейские участки.

Как сообщает агентство «Франс-Пресс», адвокаты Трампа заявили, что им понадобится всего три-четыре часа на изложение своих аргументов. Согласно правилам импичмента, защитникам, как и обвинителям, выделили до 16 часов на изложение аргументов.

«У нас нет причин оставаться там на долгое время. Как я говорил в самом начале, этот суд вообще не должен был проводиться», – сказал в интервью Fox News Дэвид Шон, один из адвокатов Трампа.

Выступление защитников следует за представлением аргументов обвинителей – менеджеров импичмента из Палаты представителей, которые излагали доводы в пользу обвинения в течение двух дней. Менеджеры импичмента связали выступление Трампа на митинге 6 января с действиями толпы его сторонников, которая в тот же день ворвалась в Капитолий, пытаясь помешать процессу подтверждения результатов президентских выборов 2020 года.

Президент Джо Байден заявил сегодня, что ему «не терпится» увидеть, как республиканцы проголосуют после того, как демократы представили свидетельства того, что бывший президент, по их мнению, подстрекал своих сторонников к мятежу.

«Мне просто не терпится увидеть, что сделают мои друзья-республиканцы», – сказал Байден, общаясь с журналистами в Белом доме.

В четверг три сенатора-республиканца – Линдси Грэм из Южной Каролины, Тед Круз из Техаса и Майк Ли из Юты, исполняющие роль присяжных заседателей на разбирательствах в Сенате, встретились с адвокатами Трампа.

Телеканал CNN сообщил, что Дэвид Шон, один из адвокатов Трампа, подтвердил информацию об этой встрече, заявив, что законодатели хотели убедиться в том, что адвокаты бывшего президента «ознакомились с процедурными вопросами» до своего выступления в пятницу.

По сообщениям СМИ, Трамп разочарован работой своих адвокатов, Дэвида Шона и Брюса Кастора, которые были наняты после того, как предыдущая команда юристов бывшего президента отошла от дел незадолго до начала судебного процесса в Сенате.

В четверг обвинители заявили о наличии «четких и неопровержимых» доказательств того, что Трамп спровоцировал мятеж, направив толпу своих сторонников к Капитолию для противостояния законодателям, которые в тот момент удостоверяли проигрыш кандидата-республиканца демократу Джо Байдену.

Завершая свое выступление, ведущий менеджер по импичменту, конгрессмен Джейми Раскин, обратился к сенаторам, попросив их руководствоваться «здравым смыслом» в отношении событий, которые произошли в стенах Капитолия 6 января.

Адвокаты Трампа утверждают, что выступление экс-президента на митинге в Вашингтоне, было допустимой политической риторикой, санкционированной Первой поправкой к Конституции, которая защищает свободу слова.