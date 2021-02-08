$6000 предлагает город в Миссисипи желающим туда переехать

В рамках программы “Shift South” город Натчез, штат Миссисипи, предлагает людям, работающим дистанционно, $6000 долларов за переезд: $2500 для покрытия расходов на переезд, затем месячную стипендию в $300 долларов на протяжении года. Принять участие в программе могут только сотрудники компаний, зарегистрированных за пределами города.

Кроме того, участники должны будут приобрести дом в собственность стоимостью не менее $150 000 долларов. Всего программа предусматривает 30 мест. Власти города надеются, что их вложения окупятся налоговыми поступлениями от новых жителей. Население города составляет 15 000 человек.

Предложение может показаться выгодным тем, кто и в дальнейшем планирует работать из дома: медианная стоимость жилья (дома или апартаментов) в США сейчас превышает 250 000 долларов. Это не первое предложение подобного рода для работающих дистанционно. В декабре 2020 штат Гавайи завершил прием заявок на программу “Movers and Shakas”, в рамках которой штат покрывал стоимость авиабилетов для желающих жить и работать дистанционно на Гавайях на протяжении 30 дней и более, сообщает Голос Америки.