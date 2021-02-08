Верховный суд частично разрешил калифорнийским церквям проводить богослужения внутри помещения

Поздно вечером в пятницу, 5 февраля, Верховный постановил по двум делам, когда церкви подали в суд на ограничения в штате, связанные с COVID-19, что на данный момент Калифорния не может запретить проведение богослужений внутри помещений в районах, где растет число случаев заражения вирусом, но может ограничить количество посещений в помещении до 25% от вместимости здания.

Также отказано штату в запрете на пение во время служб.

Решение суда последовало за решением по похожему делу в Нью-Йорке в конце прошлого года, в котором судьи запретили штату вводить определенные ограничения на посещение церквей и синагог. Вскоре после этого судьи приказали федеральному суду пересмотреть аналогичный иск по поводу ограничений Калифорнии.