Конгрессвуман-республиканку отстранят от постов за поддержку призывов насилия в отношении демократов

Члена Палаты представителей Марджори Тейлор Грин отстранят от постов в комитетах, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Палата представителей США приняла резолюцию, осуждающую конгрессвуман-республиканку Марджори Тейлор Грин за поддержку призывов насилия в отношении демократов.

Вместе с демократами резолюцию поддержали одиннадцать республиканцев. 230 законодателей проголосовали за, 199 – против.

Голосование состоялось после того, как в среду лидер республиканской фракции в Палате представителей Кевин Маккарти отказался сделать официальный выговор Грин, которая была впервые избрана в Конгресс в ноябре от юго-восточного штата Джорджия.

Принятие резолюции позволяет законодателям сместить ее с двух комитетских позиций.

Критику в адрес Грин вызвали ее высказывания в поддержку различных теорий заговора, включая ультраправую теорию QAnon, сторонники которой утверждают, что лидеры демократов являются членами секты сатанистов, педофилов и каннибалов.

Проведенный каналом CNN анализ страницы Грин в «Фейсбуке» показал, что она поставила отметку «нравится» нескольким постам с призывами казнить спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и других видных демократов.

Эти посты были опубликованы в 2018-2019 гг., то есть до выдвижения Грин в Конгресс. Впоследствии публикации были удалены.