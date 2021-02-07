Большинство американцев считают, что Дональд Трамп должен быть лишен возможности снова занимать свой пост

Большинтво американцев – 56% – считают, что экс-президент США Дональд Трамп должен быть лишен возможности снова занимать свой пост. 43% респондентов считают иначе. Такие результаты показал недавний опрос Ipsos в партнерстве с ABC News.

Опрос был проведен в преддверии начала слушаний по импичменту Дональда Трампа в Сенате 9 февраля. Трамп – первый президент, которого дважды подвергли импичменту в Палате представителей.

Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу 6 января, когда толпа его сторонников ворвалась в Капитолий, пишет Голос Америки.