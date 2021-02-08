Опасный прагматизм. Зачем Республиканская партия спасает Дональда Трампа

Поддержка республиканцами Трампа и срыв процедуры импичмента могут дорого обойтись. Причем не только “великой старой партии”.

9 февраля начинается рассмотрение четвертого в американской истории судебного процесса по утверждению импичмента, вынесенного нижней палатой Конгресса. При этом впервые главный герой процесса Дональд Трамп уже не является президентом – что, однако, совершенно не мешает законодателям запретить ему занимать какие-либо государственные должности в будущем.

Эволюция “брака по расчету”

Впрочем, как мы уже прогнозировали ранее, такой исход практически невозможен. На прошлой неделе стороны обвинения и защиты предоставили свои аргументы в Сенат, причем демократы назвали действия Трампа по подстрекательству к мятежу “предательством исторических масштабов”. Прокуроры уверяют, что бывший президент несет полную ответственность за штурм Капитолия 6 января и своими действиями поставил под угрозу жизни конгрессменов, процедуру мирного перехода власти и национальную безопасность США.

Между тем, очевидно, что даже на этом фоне республиканцы не собираются отказываться от своего президента. За несколько дней до предоставления аргументов в Сенат в журнале Politico был опубликован инсайд из Республиканской партии, свидетельствующий о том, что ее истеблишмент планирует и дальше использовать Трампа, чтобы не потерять его электорат. “Мы нужны друг другу. Нам определенно нужен он, его вклад и его избиратели. Но, опять же, мы тоже ему нужны“, – заявляют представители GOP.

С чисто прагматической точки зрения, с этим утверждением трудно поспорить. Согласно результатам опросов, только 17% избирателей партии поддерживают отстранение президента от должности. К тому же республиканцы уже успели столкнуться с электоральными последствиями “слива” Трампа, не поддержав на практике заявления бывшего президента о якобы имевших место “массовых фальсификациях” на выборах, и уж тем более не рискнув отменить их результаты. Исключением не стал и вице-президент Майкл Пенс. Осуждение действий Трампа после 6 января стало лишь закономерным итогом данной тенденции. “Ядерный электорат” 45-го президента прекрасно заметил этот несложный маневр и заклеймил однопартийцев Трампа предателями, заявив, что “партия себя изжила, и люди разочаровались в ней”.

Не отставал от своих последователей и сам Трамп, пригрозив создать “третью партию”. Очевидно, он не намеревался делать этого в реальности, понимая, что без сохранения “зонтика” GOP его противникам будет гораздо легче привлечь его к ответственности, в том числе уголовной. Однако можно констатировать, что “шантаж” Трампа удался, и республиканцы, понимая, что на глазах теряют электорат, предпочли вновь сплотиться вокруг своего кандидата. При этом в перспективе речь идет не только об использовании потенциала конкретно Дональда Трампа, но и о попытках радикализовать риторику партии, чтобы не потерять симпатии привлеченных бывшим президентом избирателей и обеспечить свою “преемственность” над ними.

Подобная политика не могла не сказаться и на составе Республиканской партии, которую, согласно информации американских СМИ, покидают десятки представителей старого истеблишмента. В свою очередь, изменение состава партии в сторону преобладания “трампистов” лишь укрепляет ее союз с Трампом, который все больше грозит перерасти из брака по расчету в брак по любви. К слову, 45-й президент уже ответил однопартийцам взаимностью, выпустив официальное заявление в поддержку кандидатуры своего бывшего пресс-секретаря Сары Сандерс на выборах на пост губернатора штата Арканзас.

Издержки культа личности

В то же время желание демократов провести процедуру импичмента несет в себе гораздо больше, чем просто желание убрать Трампа из политического поля или вынудить республиканцев отказаться от “токсичного актива”, что, безусловно, ослабит электоральные позиции GOP на следующих выборах. Речь идет о том, чтобы дать правовую оценку всем действиям 45-го президента, совершенными им во время пребывания в должности. Парадокс заключается в том, что подобная оценка, хотя и нанесет на первых порах серьезный удар по Республиканской партии, в долгосрочной перспективе способна сыграть на руку людям консервативных взглядов, дав им возможность вернуться в пространство конструктивного диалога и даже защитив их от социальной обструкции.

Сложность ситуации в том, что причины, заставившие людей проголосовать за Трампа, носят в большинстве случаев объективный характер. Кому-то пришлась по душе экономическая повестка республиканского кандидата, кто-то увидел в нем защитника традиционных патриархальных ценностей, а некоторые попросту были напуганы крайне левыми перегибами и разгулом протестов BLM. Однако Трамп, позиционируя себя как представитель и защитник этих людей, по сути, превратил их движение в свой личный культ, смешав их реальные проблемы и чаяния с деструктивными конспирологическими теориями.

К их числу относятся, в частности, вера в то, что результаты президентских выборов были массово сфальсифицированы, что демократические элиты представляют собой горсть проплаченных Соросом глобалистов-заговорщиков, которые, придя к власти, попросту уничтожат страну, что суды также вовлечены в заговор и коррумпированы, СМИ продажны и лживы, а свобода и законность в случае прихода к власти Джо Байдена будут похоронены навсегда. Сюда же входят крайне правые группировки со свойственным им национализмом, ковид-диссидентство, страхи перед вакцинацией и другие виды полумистической конспирологии, которая, хоть и не поддерживается всеми последователями Трампа, довольно распространена в его движении.

Это смешение классического умеренного консерватизма и трампизма фактически выводит последователей Трампа за пределы конструктивного диалога и не позволяет им влиять на обсуждение реальных, а не придуманных проблем. В самом деле, диалог с людьми, которые считают другую сторону “оккупантами”, “бесами” и врагами страны, а также не приемлют ни малейшей критики своего лидера и его слов, попросту невозможен. Подобная позиция не предполагает компромисса, а без него никакой новый консенсус не достижим в принципе.

При этом позиция Республиканской партии демонстрирует, что, скорее всего, действия Трампа на посту президента так и не получат правовой оценки в национальном масштабе. Конкретные уголовные дела в отношении бывшего президента, к примеру, в части мошенничества, не способны заменить собой эту оценку. В результате критерии истины и лжи, равно как допустимого и недопустимого, остаются крайне размытыми, и сторонники Трампа продолжают поддерживать его, уверенные в абсолютной легитимности его действий. Любые нападки на себя в таком случае эти люди расценивают как репрессии за политические взгляды, что заставляет их радикализоваться еще больше.

Правовой вакуум

В свою очередь, другая сторона готова подвергать обструкции всех республиканцев независимо от их мотивов принадлежности к партии, и далеко не все ее представители настроены на какой-то диалог. В ситуации, где новые “нормы нормальности” не определены, эта обструкция также грозит перейти границы допустимого, поскольку в данный момент все определяют ее рамки интуитивно. Это касается не только сферы общественных отношений, но и действий правоохранителей.

К примеру, в начале февраля ФБР провело обыски в домах двух человек, проспонсировавших протрамповский митинг в Вашингтоне 5 января, то есть накануне штурма Капитолия. Соответственно, какой-то связи этих людей с событиями 6 января пока не просматривается, а самим донорам Трампа не было предъявлено никаких обвинений. Несколькими днями ранее ФБР арестовало консервативного журналиста Дугласа Мэкки за мемы пятилетней давности. Согласно обвинительному заключению, Мэкки распространял дезинформацию, направленную на то, “чтобы лишить граждан права голоса”, точнее, обманывал сторонников Хиллари Клинтон, призывая их голосовать по смс.

По словам Мэкки, речь шла о шутке, которая, однако, привела к тому, что часть поклонников Клинтон в качестве голосования отправили сообщения на указанный номер. Решив, что уже выполнили свой долг, доверчивые американцы не стали голосовать за демократку обычным способом, а значит, формально, обманом были лишены своего права голоса. Тем не менее, подобное уголовное дело, возбужденное именно сейчас, в глазах большинства последователей Трампа выглядит как начало реальных репрессий и наступление на свободу слова вообще и чувство юмора в частности. Это ощущение усугубляется тем, что ни о каких арестах за дезинформацию, неправомочные советы или радикальные призывы на другой стороне пока не слышно. Словом, система начинает вести себя так, словно правовая оценка трампизма уже была вынесена, тогда как юридически этого еще не было сделано.

Пока что ни одна из сторон не готова сделать даже шага к компромиссу, и раскол в американском обществе лишь усугубляется. Предполагаемый провал импичмента в Сенате сделает ситуацию еще более двусмысленной и, к сожалению, расплачиваться за эту двусмысленность придется не политикам, а рядовым американцам.

Ксения Кириллова, DSNews