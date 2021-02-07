Мероприятие, проходящее через 2 недели после вступления президента в должность, демонстрирует значение внешней политики для новой администрации, передает Русская служба «Голоса Америки».

4 февраля – через две недели после вступления в должность – президент Байден посещает Госдепартамент, старейшее из ведомств, составляющих администрацию США.

Цель визита – подчеркнуть, что администрация Байдена стремится восстановить многосторонний подход к внешнеполитическим вопросам и заявить о возрождении тесного сотрудничества администрации с международным сообществом.

В ходе визита президента сопровождает вице-президент Камала Харрис, обратившаяся к сотрудникам ведомства со вступительным словом.

Затем к собравшимся обратился президент Байден.

«Америка возвращается. Дипломатия возвращается»,– сказал он.

Президент поблагодарил сотрудников Госдепартамента за службу Соединенным Штатам и обещал возродить роль внешнеполитического ведомства в политической жизни страны.

Обращаясь к сотрудникам Госдепартамента, президент Байден подчеркнул важнейшую роль, которую это ведомство играет в борьбе с вызовами, с которыми столкнулся сейчас весь мир – пандемия коронавируса, климатический кризис и распространение ядерного оружия. «Эти проблемы могут быть решены только странами, работающими вместе для общего дела», – подчеркнул Байден.

Сотрудничество с другими странами «должно начаться с дипломатии, основанной на самых драгоценных ценностях американской демократии – защите свободы, предложении возможностей, защите общечеловеческих прав, уважении к верховенству закона, отношении с достоинством ко всем людям»,– заявил президент.

«Хотя многие из этих ценностей в последние годы подверглись сильному давлению, а за последние несколько недель они даже оказались на грани исчезновения, американский народ выйдет из этой ситуации более сильным…, чтобы объединить мир в борьбе за защиту демократии», – подчеркнул Байден.

Президент рассказал, что за последние две недели он успел пообщаться со многими союзниками США, лидерами Канады, Мексики, Великобритании, Германии, Франции, НАТО, Японии, Южной Кореи и Австралии. Речь, по словам Байдена, шла о переформатировании внешней политики Америке и восстановлении демократических союзов, которые «атрофировались за последние четыре года пренебрежения и злоупотреблений».

По мнению Байдена, способность создавать союзы – одно из главных достоинств США. Президент подчеркнул, что Соединенные Штаты должны «снова стоять плечом к плечу с нашими союзниками и ключевыми партнерами». Однако при этом Вашингтон должен продолжать «дипломатическое взаимодействие с нашими противниками и конкурентами там, где это в наших интересах и способствует безопасности американского народа».

Как заявила накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, некогда занимавшая пост пресс-секретаря Госдепартамента, визит Байдена во внешнеполитическое ведомство обусловлен «в первую очередь его стремлением поблагодарить мужчин и женщин, являющихся сотрудниками дипломатической службы, государственных служащих, которые представляют собой сердце и душу этого учреждения и, откровенно говоря, – нашего правительства».

По словам Псаки, выступление президента Байдена будет посвящено широкому кругу внешнеполитических вопросов.

То, что Байден посещает Госдепартамент так скоро после вступления в должность, призвано продемонстрировать интерес президента к внешней политике и, в частности, напомнить о тех годах, когда он, будучи сенатором от штата Делавэр, входил в состав сенатского Комитета по международным отношениям.

Говоря в ходе состоявшегося в среду брифинга о внешнеполитической повестке администрации Байдена, Джен Псаки напомнила, что, согласно убеждению президента, США должны тесно сотрудничать с союзниками в вопросе об отношениях с Китаем. В этой связи она привела высказывание госсекретаря Энтони Блинкена, назвавшего американо-китайские отношения самыми важными в мире отношениями для Соединенных Штатов.

Пресс-секретарь Белого дома отметила также, что президент обсуждает с европейскими союзниками проблематику, связанную с Россией.

Псаки подчеркнула необходимость незамедлительного освобождения американцев, арестованных российскими властями.

Напомним, что среди граждан США, удерживаемых в России, – бывшие морские пехотинцы Пол Уилан и Тревор Рид, а также инвестор Майкл Калви.

Пол Уилан приговорен российским судом к шестнадцатилетнему тюремному заключению по обвинению в шпионаже. Тревора Рида приговорили к девяти годам тюрьмы, обвинив его в создании угрозы жизни двух российских полицейских.

По словам Псаки, освобождение арестованных американцев продемонстрировало бы, что после того, как США и Россия согласились продлить СНВ-3, Россия готова рассмотреть «трудные вопросы», унаследованные от прошлого, в контексте двусторонних отношений.