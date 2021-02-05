В Калифорнии по делам о торговле людьми арестовано 518 подозреваемых

Шериф округа Лос-Анджелес и региональная целевая группа по борьбе с торговлей людьми объявили об арестах и ​​спасательных операциях, проведенных по всей Калифорнии.

Во время пресс-конференции 4 февраля в Зале правосудия в центре Лос-Анджелеса шериф округа Алекс Вильянуэва объявил подробности и результаты шестой ежегодной операции Reclaim and Rebuild, проводимой Региональной целевой группой Лос-Анджелеса по борьбе с торговлей людьми и 70 участвующими федеральными, государственными и местными правоохранительными органами.

Операция Reclaim and Rebuild направлена ​​на спасение жертв сексуального рабства и торговли людьми, предоставление жертвам необходимой помощи, выявление и арест их похитителей, обеспечение успешного судебного преследования. Полицейские агентства и другие целевые группы по борьбе с торговлей людьми по всему нашему штату участвовали в операции.

Следователи сконцентрировались на действиях, которые связаны, по их мнению, с торговлей людьми: от уличной проституции до активности в интернете (интернет предоставляет огромное количество возможностей для торговцев людьми). В результате операции было спасено 76 взрослых и 11 несовершеннолетних жертв; 266 мужчин арестованы по обвинению в вымогательстве; и 27 подозреваемых в торговле людьми и эксплуатации были арестованы. Всего было произведено 518 арестов.