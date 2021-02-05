Палата представителей Конгресса США одобрила бюджетный план

Против проголосовали все республиканцы, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент США Джо Байден и его союзники-демократов в Палате представителей одержали важную победу: они получили возможность приять закон об экономической помощи без поддержки республиканских законодателей.

Большинством голосов (219-209) Палата представителей приняла бюджетный план – ранее его одобрил Сенат. В нем голоса разделились поровну (50-50), решающий голос отдала вице-президент США Камала Харрис. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси высказала мнение, что закон будет принят до 15 марта.

Республиканцы предлагали пакет помощи размером в 600 млрд долларов – то есть, более, чем в три раза меньше, чем демократы (1.9 трлн долларов).