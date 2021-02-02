Сенаторы: приговор Навальному свидетельствует, что Путин боится собственного народа

Сообщение о том, что суд в Москве приговорил лидера российской оппозиции Алексея Навального к двум годам и восьми месяцам тюремного заключения, вызвало негативную реакцию у многих высокопоставленных конгрессменов, как среди демократов, так и среди республиканцев. В четверг сразу несколько сенаторов опубликовали заявления, осудив действия Москвы, передает Русская служба «Голоса Америки».

Сенатор-демократ Марк Уорнер, новый председатель Специального комитета Сената по разведке, назвал действия режима Путина «абсурдно жестокими» и потребовал от Кремля освободить Навального и тысячи мирных демонстрантов, задержанных силовиками «просто потому, что они поставили Владимира Путина в неловкое положение». Уорнер также подчеркнул, что он восхищен мужественным поступком Навального, который вернулся в Россию, зная, что тем самым он подвергает свою жизнь опасности.

Поступок Навального «вдохновил десятки тысяч простых россиян публично потребовать прекращения коррупции в правительстве. Российские власти должны немедленно прекратить жестокие репрессии и освободить Алексея Навального вместе с тысячами мирных демонстрантов», – заявил Уорнер, призвав Конгресс и администрацию Байдена привлечь к ответственности российских чиновников, ответственных за эти репрессии.

Сенатор-демократ Джим Риш, председатель сенатского Комитета по международным отношениям, назвал решение московского суда «политически мотивированным», а несправедливый приговор – «очередным свидетельством коррумпированности судебной системы в стране».

«Сегодняшнее слушание стало издевательством над правосудием в стране, которая претендует на звание мирового лидера», – заявил Риш, потребовав от российских властей немедленно освободить Навального и участников мирных демонстраций.

«Отвратительное поведение, продемонстрированное властями России по отношению к своим гражданам за последние две недели, показывает насколько Владимир Путин напуган [реакцией] российского народа», = заявил Риш.

Республиканец Бен Сассе, член Специального комитета Сената по разведке, назвал процесс против Навального «издевательством над правосудием». Приговор «доказывает, что Владимир Путин боится россиян, которые хотят свободы и верховенства закона… Соединенные Штаты поддерживают Навального и тысячи сторонников закона – участников демократических протестов, незаконно арестованных за последние недели», – говорится в заявлении Сассе.

Конгрессмен-демократ Билл Китинг написал во вторник в своем Твиттере: «Можно ограничить свободу одного человека, но невозможно подавить желание миллионов быть свободными. Можно посадить в тюрьму одного человека, но этого нельзя сделать с идеей, для реализации которой пришло время».