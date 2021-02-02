Законодатель потребовала проверять аккаунты военных и госслужащих США в соцсетях

Конгрессвумен Спир заявила, что она встревожена связями между военнослужащими и экстремистскими группировками, сообщает Служба новостей «Голоса Америки».

Член Палаты представителей от Демократической партии потребовала, чтобы администрация Байдена проверила аккаунты американских новобранцев и военнослужащих на предмет их возможной связи с экстремистскими группировками.

В письме высокопоставленным сотрудникам администрации конгрессвумен Джеки Спир объяснила необходимость этого серьезной угрозой, возникшей после штурма Капитолия в январе.

Спир призвала президента Джо Байдена издать указ о том, чтобы все проверки федеральных служащих и, в частности, военнослужащих, включали проверки их сообщений в социальных сетях на предмет связей со сторонниками идеи превосходства белой расы или аналогичных агрессивных экстремистских групп.

По мнению Спир, «непростительно», что власти не изучают аккаунты в социальных сетях, когда проверяют новобранцев или федеральных служащих.

Член комитета Палаты представителей по вооруженным силам, Спир указала, что ее «все больше тревожат» предполагаемые связи между военнослужащими и насильственными экстремистами, и что нынешний подход Пентагона и федерального правительства «недостаточен для противостояния угрозе со стороны экстремистских движений».

Письмо от 29 января было адресовано президенту Байдену, министру обороны Ллойду Остину и директору национальной разведки Эврил Хейнс.