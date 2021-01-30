Молодой русскоязычный бизнесмен под критикой за халатность с вакцинами от COVID-19

Городской департамент здравоохранения города Филадельфия разорвал партнерство с Philly Fighting COVID, которую возглавляет 22-летний генеральный директор Андрей Дорошин. Во время интервью на канале NBC молодой предприниматель признался, что сделал вакцины против COVID-19 четырем своим друзьям. Но для введения вакцин у Дорошина не было медицинской квалификации. Также он сказал, что у вакцины, которую он использовал, заканчивался срок годности, и он не хотел, чтобы она пропали. Это нарушало политику города, т.к. вакцины запрещено забирать из специализированных мест.

Представители здравоохранения заявили, что решили прекратить партнерство с Philly Fighting COVID, т.к. эта организация перешла с некоммерческого на коммерческий статус, не проинформировав их. Кроме этого, компания обновила свою политику конфиденциальности, чтобы разрешить продажу информации, собранной через веб-сайт предварительной регистрации вакцин.

Дорошин сообщил, что его организация изменила статус, потому что хотела начать выставлять счета страховым компаниям, хотя и получала вакцины бесплатно, т.к. содержать клиники вакцинации стало слишком дорого. Кроме того, он утверждал, что городу было известно о коммерческом статусе его организации и соглашении о конфиденциальности.

Генеральный директор Philly Fighting COVID заявил, что город разорвал связи с его организацией по распространению вакцины из-за политического заговора.