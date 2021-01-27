Байден: создание экологичной экономики будет способствовать созданию рабочих мест

Президент заявил об этом, представляя новый пакет мер по борьбе с пагубным изменением климата, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден в среду подписал новый пакет мер исполнительной власти по борьбе с опасным изменением климата, включая приостановку новых договоров и сокращение субсидирования добычы нефти и природного газа на федеральных землях, поскольку его администрация проводит политику зазщиты экологии, которую Байден назвал «благом» и поводом для создания множества рабочих мест.

Приказы определяют основные черты стратегии нового президента в сфере изменения климата и защиты окружающей среды, полностью меняя политику, проводимую его предшественником, республиканцем Дональдом Трампом.

«На мой взгляд, мы уже слишком долго ждали, чтобы начать борьбу с этим климатическим кризисом. Пора действовать», – сказал Байден, выступая на церемонии в Белом доме, отметив угрозы, с которыми сталкивается страна в результате усиления числа штормов, лесных пожаров, наводнений и засух, связанных с изменением климата, а также в связи с загрязнением атмосферы воздуха от сжигания ископаемого топлива.

Байден обнародовал «общенациональный подход», согласно которому проблемы изменения климата должны быть в центре стратегии национальной безопасности и внешней политики США, а также внутреннего планирования. Он сказал, что создание современной и устойчивой инфраструктуры, связанной с изменением климата, и чистой энергетики в будущем послужит созданию миллионов хорошо оплачиваемых рабочих мест, защищенных профсоюзами.

«Это тот случай, когда общественное созидание и выгода пересекаются, когда борьба с этой экзистенциальной угрозой для выживания планеты и повышение нашего экономического роста и благосостояния – одно и то же. Когда я думаю об изменении климата и ответах на него, я думаю о рабочих местах», – добавил Байден, который сталкивается с давлением либерального крыла его собственной партии, выступающего за более решительные действия по борьбе с аномальным изменением климата.