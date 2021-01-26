Директором информационной безопасности Департамента технологий Калифорнии стал русскоязычный иммигрант

Губернатор Гэвин Ньюсом назначил 35-летнего Виталия Панича из региона Сакраменто главным директором по информационной безопасности в Департаменте технологий штата Калифорния, ранее он исполнял обязанности главного государственного директора по информационной безопасности с 2019 года. Об этом сообщает издание Government Technology.

Фото: californiacio

Панич был руководителем агентства по информационной безопасности и конфиденциальности в Департаменте исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии с 2016 по 2019 год. Он был менеджером по безопасности и соответствию в Департаменте развития занятости с 2009 по 2016 год.

Должность директора по информационной безопасности не требует утверждения Сенатом, а размер компенсации составляет 164 580 долларов. Панич зарегистрирован без партийной принадлежности. Как отмечается в личном профиле Виталия Панича в LinkedIn, кроме английского сотрудник Департамента владеет русским и украинским языками.