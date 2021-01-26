Губернатор Калифорнии заявил о продлении моратория на выселение до 30 июня 2021 года

Согласно информации офиса губернатора Калифорнии, 25 января Гэвин Ньюсом и руководители законодательных органов выступили со следующим совместным заявлением о продлении моратория на выселение для защиты калифорнийцев, пострадавших от COVID-19:

«COVID-19 продолжает разрушать сообщества по всему нашему штату, и слишком многие калифорнийцы остаются на одной зарплате… Эти семьи сейчас нуждаются в защите и помощи… Сегодня мы объявляем о соглашении о продлении моратория на выселение в Калифорнии до 30 июня 2021 года, чтобы защитить арендаторов и мелких арендодателей от потери жилья, поскольку страна продолжает противостоять пандемии”.

Также в официальном заявлении губернатора говорится, что Калифорния “как можно быстрее продвигается вперед, чтобы задействовать свою долю в последнем федеральном законопроекте о стимулировании экономики, обеспечивая быстрое, справедливое и подотчетное управление арендной помощью на сумму до 2,6 млрд долларов”.

«Эти крайне необходимые федеральные средства, нацеленные на домохозяйства, подвергающиеся наибольшему риску, с невыплаченной арендной платой, помогут арендаторам оставаться на плаву во время и после этой пандемии. Арендаторы, отвечающие критериям дохода, и их домовладельцы могут выбрать получение прямой помощи в аренде в обмен на прощение предыдущей арендной задолженности,” – говорится на сайте офиса губернатора Калифорнии.