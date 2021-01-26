Трамп открыл “офис бывшего президента” во Флориде

Дональд Трамп открыл офис во Флориде, с помощью которого будет исполнять обязанности бывшего президента и продвигать повестку своей администрации. Об этом сообщает Русская служба «Голоса Америки» со ссылкой на Рейтерс.

«Офис будет отвечать за работу с корреспонденцией президента Трампа, его публичными заявлениями, организовывать выступления и официальную деятельность для продвижения интересов Соединенных Штатов и выполнения повестки администрации Трампа через разъяснительную работу, организационную и общественную деятельность», – говорится в заявлении.

Объявление появилось в тот же день, когда Палата представителей направила в Сенат статью импичмента, обвиняющую Трампа в подстрекательстве к мятежу в своем обращении к сторонникам перед атакой на Капитолий 6 января.