Генеральный инспектор минюста расследует возможное вмешательство в выборы

Майкл Хоровиц изучит действия помощника генпрокурора, который обсуждал ситуацию с выборами с Трампом, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Генеральный инспектор министерства юстиции, выполняющий функции независимого надзора в ведомстве, сообщил, что он начал расследование с целью установить, участвовал ли кто-то из сотрудников министерства в «неподобающих попытках» опротестовать победу Джо Байдена на президентских выборах.

Генеральный инспектор Майкл Хоровиц сообщил, что он будет изучать действия нынешних и бывших сотрудников минюста, но не других правительственных ведомств.

Бывший генеральный прокурор Уилям Барр, который возглавлял минюст до ухода с этого поста месяц назад, заявлял, что его ведомство «не видело фальсификаций, столь масштабных, что они могли повлиять на результат выборов».

Объявление Хоровица появилось после публикации в газете New York Times о том, что помощник генерального прокурора Джеффри Кларк в конце декабря обсуждал с теперь уже бывшим президентом Дональдом Трампом план, в соответствии с которым предполагалось сместить Джеффри Розена с должности исполняющего обязанности генерального прокурора, после того как Барр покинул кабинет Трампа, после чего заявить, что имели место масштабные фальсификации и оспорить результаты выборов.