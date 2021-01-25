Губернатор Ньюсом: Калифорния снова открывается для бизнеса и жизнедеятельности

Должностные лица Департамента общественного здравоохранения Калифорнии сегодня отменили региональный приказ о пребывании дома, аннулировав приказ для всех регионов штата, включая три региона, которые все еще находились под этим приказом – долина Сан-Хоакин, район залива Сан-Франциско и Южная Калифорния.

Согласно данным Министерства здравоохранения Калифорнии, четырехнедельные прогнозы интенсивной терапии для этих областей показывают, что пропускная способность больниц достаточна для выхода из состояния “локдауна”.

Почти все округа, выходящие сегодня из принудительного карантина, относятся к фиолетовому или другого ограничительного уровня. Сервисы и мероприятия, такие как обеды на свежем воздухе и личные услуги, могут быть немедленно возобновлены с необходимыми изменениями с учетом любых дополнительных ограничений, требуемых местными юрисдикциями.

Стоит отметить, что регион Сакраменто вышел из “локдауна” 12 января.

“Хотя есть положительные признаки того, что вирус распространяется медленнее по штату, пандемия COVID-19 еще далека от завершения. По-прежнему крайне важно, чтобы калифорнийцы продолжали носить маски, когда они покидают свои дома, поддерживали физическое расстояние не менее 6 футов, часто мыли руки, избегали собраний и смешивания с другими домохозяйствами, следовали всем указаниям государственных и местных департаментов здравоохранения и получали вакцину. когда настала их очередь”, – сообщается на сайте Департамента здравоохранения.