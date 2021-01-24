Церковь из Сан-Диего проиграла в суде против губернатора Ньюсома

Апелляционный суд 9-го округа США отклонил ходатайство церкви Саут-Бэй (South Bay United Pentecostal Church) из Сан-Диего об отмене ограничений в связи с COVID-19 на проведение религиозных собраний в помещении, хотя признал, что община терпит «непоправимый ущерб» из-за временного запрета.

В судебном заключении также сказано, что Калифорния разрешает «неограниченное посещение богослужений на открытом воздухе и считает религиозные услуги« необходимыми.

Напомним, что церковь обратилась в суд с просьбой заблокировать ограничения губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома на личные богослужения внутри помещения в рамках усилий по смягчению распространения коронавируса.

Окружной судья Ким Маклейн Уордлоу в судебном заключении указала, что “хотя нет никаких свидетельств того, что посещение богослужений в [церкви] Саут-Бэй, в частности, способствовало распространению вируса, записи действительно свидетельствуют о вспышках, связанных с религиозными собраниями в округе Сан-Диего и в регионе Южной Калифорнии».

Вардлоу также добавила, что «трудно представить, как разрешение большему количеству людей собираться в помещении приведет к чему-либо, кроме как к увеличению числа случаев заболевания, увеличению числа смертей и увеличению нагрузки на и без того перегруженную систему здравоохранения Калифорнии».