WSJ: Трамп обсуждал создание новой политической партии

По данным газеты, он хотел бы назвать новую организацию Патриотической партией, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Президент США Дональд Трамп в последние дни пребывания в Белом доме обсуждал создание новой политической партии, сообщает газета The Wall Street Journal.

По ее данным, он хотел бы назвать новую организацию “Патриотической партией”.

Издание утверждает, что Трамп обсуждал эту идею со своими помощниками и приближенными.

В последние дни у президента обострились отношения с некоторыми республиканцами, в частности с лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом, который обвинил господина Трампа в провоцировании толпы во время штурма Капитолия.

Как пишет The Wall Street Journal, у Трампа много сторонников, которые ранее не были вовлечены в Республиканскую партию.

Изданию неизвестно, насколько серьезно настроен президент на создание новой партии, говорится в статье.