Председатель Верховного суда Робертс, вице-президент Харрис, спикер Пелоси, лидер Шумер, лидер Макконнелл, вице-президент Пенс!

Мои уважаемые гости, мои соотечественники американцы!

Это день Америки. Это день демократии, день истории и надежды, обновления и решимости. В горниле веков Америке вновь пришлось пройти через испытание, и Америка приняла этот вызов. Сегодня мы празднуем триумф, но не кандидата, а дела – дела демократии. Народ, воля народа были услышаны, и к воле народа прислушались.

Мы вновь узнали, что демократия – это нечто ценное, что демократия хрупка, и в этот час, друзья мои, демократия восторжествовала. И сейчас, на этой священной территории, где лишь несколько дней назад насилие попыталось поколебать само основание Капитолия, мы собрались как единая страна под Богом, неделимая, чтобы осуществить мирную передачу власти, как делали это на протяжении более двух столетий.

Глядя в будущее, в нашем уникальном американском стиле, беспокойные, смелые, оптимистичные, мы обращаем наши взоры на страну, которой, как мы знаем, мы можем быть и должны быть.

Я благодарю своих предшественников из обеих партий за то, что они присутствуют здесь сегодня. Благодарю их от всего сердца. И я знаю стойкость нашей Конституции и силу нашей страны, как знает их президент [Джимми] Картер, с которым я разговаривал вчера вечером, и который не может быть с нами сегодня, но которого мы приветствуем за его пожизненное служение.

Я только что дал священную клятву, которую давал каждый из этих патриотов. Клятву, которую первым дал Джордж Вашингтон. Но американская история зависит не от кого-то одного из нас, не некоторых из нас, а от всех нас. От людей, которые стремятся к более совершенному союзу. Это великая страна, и мы замечательный народ. За столетия бурь и раздоров, в войне и мире, мы проделали большой путь. И большой путь нам предстоит пройти.

Мы будем стремиться вперед быстро и настойчиво, потому что нам предстоит многое сделать в эту зиму угроз и значительных возможностей. Многое сделать, многое исцелить, многое восстановить, многое построить и многое получить. Мало кто в истории нашей страны сталкивался с такими проблемами или считал свое время более сложным и трудным, чем время, в которое мы живем. Вирус, который появляется раз в столетие, безмолвно преследует страну и за один год унес столько жизней, сколько было унесено за всю Вторую мировую войну.

Русская служба «Голоса Америки»