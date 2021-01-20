Джо Байден: «Мы способны на великие дела»

Демократ Джо Байден, который был одним из важнейших участников американской политической жизни на протяжении почти что полувека, вступил в должность в качестве 46-го президента США. Об этом сообщает Служба новостей «Голоса Америки».

78-летний Байден стал старейшим лидером страны после того, как проработал 36 лет в качестве сенатора и восемь – на посту вице-президента. Он принес президентскую присягу, поклявшись охранять Конституцию США и защищать страну от всех врагов – внешних и внутренних.

Незадолго до этого к присяге была приведена Камала Харрис, бывший сенатор от Калифорнии, ставшая первой женщиной на посту вице-президента.

На церемонии присутствовали три бывших президента, Барак Обама, Джордж Буш-младший, и Билл Клинтон, однако уходящий глава государства, Дональд Трамп, проигнорировал 152-летнюю традицию и не стал участвовать в инаугурации своего преемника.

В этом году церемония инаугурации носила менее масштабный характер, чем обычно, из-за пандемии коронавируса.

Вместо толп из сотен тысяч человек, выстраивающихся от Капитолия вдоль Национальной аллеи, тех, кто не смог приехать, представляло море из 200 тысяч флагов США, штатов и территорий.

Перед прибытием в Капитолий для инаугурации Джо Байден с женой Джилл и Харрис с ее мужем Дагом Эмхоффом участвовали в церковной службе в вашингтонском соборе Святого апостола Матфея.

Еще до начала службы Трамп покинул Белый дом и вылетел во Флориду.

Для участия в церемонии прибыли уходящий вице-президент Майк Пенс и его супруга Карен Пенс.

На церемонию прибыли судьи Верховного суда.

На церемонии выступили певицы Леди Гага и Дженнифер Лопес.

Собравшиеся на церемонию приветствовали избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис.

К собравшимся обратилась с приветственным словом сенатор Эми Клобушар. Она подчеркнула, что новым лидерам страны предстоит стать стражами демократии.

Напомнив о недавнем захвате Капитолия бесчинствующей толпой, законодатель призвала американцев к единству во имя торжества закона.

Затем выступил глава Инаугурационного комитета, сенатор Рой Блант. Подчеркнув, что нынешняя церемония проходит в экстраординарных условиях, он заверил, что инаугурация нового президента должна стать моментом единения американцев.

Леди Гага исполнила национальный гимн США.

Затем выступила Дженнифер Лопес, исполнившая знаменитую патриотическую песню America the Beautiful.

После этого на трибуну поднялся глава Верховного суда Джон Робертс, чтобы принять присягу вступающего в должность 46-го президента США. После того, как Джо Байден произнес слова присяги, судья Робертс поздравил его с вступлением в должность.

Обратившись к участникам церемонии, 46-й президент США подчеркнул, что сегодняшний день стал днем победы демократии.

«Это – великая страна, и мы – хорошие люди», – сказал Байден. Он напомнил, что в стране многое предстоит исправить и отстроить заново.

«Мы способны на великие дела», – заявил он чуть позднее.

«История, вера и разум укажут нам путь к единству», – подчеркнул президент.

Отметив, что в американском обществе существуют разногласия, Байден напомнил, что разногласия не должны вести к расколу. Он заверил, что намерен быть президентом всех американцев.

«Мы должны прекратить эту негражданскую войну», – призвал соотечественников президент.

Делая то, что нам предстоит сделать, мы будем нужны друг другу, сказал Байден.

Среди проблем, подлежащих разрешению, 46-й президент США назвал растущее неравенство и системный расизм.

По завершении выступления президента Байдена исполнитель музыки в стиле кантри Гарт Брукс исполнил песню Amazing Grace.

После инаугурации Байден и Харрис приняли участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище.

Позднее в среду президент Байден подписал ряд документов, включая Прокламацию по случаю Дня инаугурации, номинации на посты в составе кабинета и номинации на иные посты.

Ранее переходная команда Байдена сообщила, что среди первых распоряжений президента будут указы о возобновлении сотрудничества с ВОЗ, повторном присоединении к Парижскому соглашению по климату, отмене запрета Трампа на въезд в США из нескольких преимущественно мусульманских стран, активизации усилий правительства по продвижению расового равенства в США и усилении защиты людей, нелегально въехавших в страну в детском возрасте. Кроме того, как ожидается, Байден призовет американцев исполнить свой «патриотический долг» и носить маски для борьбы с распространением коронавируса.

Вместо обычных балов в день инаугурации вечером в среду в эфир выйдет специальная телевизионная программа «Чествование Америки», в которой выступят Байден и Харрис.

На прошлой неделе Палата представителей второй раз подвергла Трампа импичменту, обвинив его в подстрекательстве к мятежу. Дата начала разбирательства в Сенате пока не назначена. В случае признания виновным Трампу могут запретить повторно занимать государственные должности.