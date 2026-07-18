Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) объявила об отмене правила, введенного администрацией Джо Байдена в 2022 году, которое ограничивало применение критерия public charge («публичная нагрузка»). Это означает, что при рассмотрении заявлений на грин-карту иммиграционные офицеры вновь смогут шире оценивать вероятность того, что заявитель в будущем станет зависеть от государственной помощи.

В Министерстве внутренней безопасности (DHS) заявили, что изменения приведут иммиграционную политику в соответствие с намерением Конгресса, согласно которому иностранцы должны быть финансово самостоятельными и не жить за счет американских налогоплательщиков.

Новые правила вступят в силу 18 сентября 2026 года. Одновременно USCIS выпустит обновленную форму I-485 для подачи на изменение статуса и получение постоянного вида на жительство. После этой даты заявления, поданные по старой версии формы, приниматься не будут.

Для многих иммигрантов это означает более тщательную проверку финансового положения при рассмотрении документов на грин-карту.