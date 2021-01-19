Трамп призвал молиться за успех новой администрации в сохранении «безопасной и процветающей» Америки

Президент США Дональд Трамп опубликовал прощальное видеообращение в качестве президента США. В полдень 20 января президентом станет Джо Байден, передает Голос Америки.

«На этой неделе мы ожидаем прихода новой администрации и молимся за ее успех в сохранении безопасной и процветающей Америки», – подчеркнул Трамп.

Основной упор в прощальном обращении 45-го президента к стране был сделан на напоминании американцам о том, что Соединенные Штаты являются великой страной, и на успехах, которых за последние четыре года добилась возглавляемая им администрация.

“Самая большая опасность, с которой мы сталкиваемся, – это потеря уверенности в себе, потеря уверенности в нашем национальном величии”, – сказал Дональд Трамп в видео, опубликованном Белым домом на YouTube.

«Мы являемся, и всегда должны быть землей надежды, света и славы для всего мира», – подчеркнул президент, говоря о величии Америки.

Перечисляя успехи, которых добилась его администрация, Трамп заявил, что «прежде всего, мы подтвердили священную идею о том, что в Америке правительство отвечает перед людьми. Мы возродили идею о том, что в Америке никого не забывают, потому что каждый имеет значение и у каждого есть право голоса».

«Мы восстановили американскую мощь дома и американское лидерство за рубежом. Мы построили величайшую экономику в истории мира. Мы оживили наши союзы и сплотили народы мира, чтобы противостоять Китаю… В результате нашей смелой дипломатической политики… мы достигли ряда исторических мирных соглашений на Ближнем Востоке».

Трамп заявил, что его действия приблизили появление «нового Ближнего Востока» и подчеркнул свою роль в возвращении американских солдат домой.

«Я особенно горжусь тем, что являюсь первым президентом за несколько десятилетий, который не начал новых войн», – напомнил Трамп.

Президент также в очередной раз осудил насилие в Капитолии на прошлой неделе и намекнул на дальнейшие политические планы.

«И теперь, в тот момент, когда я готовлюсь передать власть новой администрации в полдень в среду, я хочу, чтобы вы знали о том, что движение, которое мы создали, только начинается», – сказал Трамп, не вдаваясь в подробности.

Между тем, сообщается, что улицы американских городов наводнены солдатами Национальной гвардии, направленной к правительственным зданиям для охраны общественного спокойствия накануне инаугурации.