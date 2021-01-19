Прощальное обращение Мелании Трамп: «Потенциал этой страны принадлежит всем нам»

Первая леди призвала американцев быть выше того, что их разделяет, передает Служба новостей «Голоса Америки». Первая леди США Мелания Трамп в своем прощальном обращении призвала американцев сосредоточиться на том, что их объединяет.

Срок полномочий президента Дональда Трампа истекает в среду, и первая пара планирует покинуть Вашингтон.

«Потенциал этой страны принадлежат всем нам, – сказала первая леди. – Не забывайте о своей принципиальности и ценностям. Используйте каждую возможность проявить внимание к другому человеку и встраивайте хорошие привычки в нашу повседневную жизнь».

«Я прошу каждого американца… сосредоточиться на том, что нас объединяет, подняться над тем, что нас разделяет, всегда выбирать любовь, а не ненависть, мир, а не насилие, и ставить других выше себя», – призвала она.

«Для меня было честью представлять американский народ за рубежом», – сказала она, добавив: «Прощаясь с моей ролью в качестве первой леди, я искренне надеюсь, что каждый американец примет участие в том, чтобы научить наших детей тому, что это значит – быть лучшими».