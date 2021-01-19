Избранный президент Джо Байден направляется в Вашингтон

Джо Байден обратился к жителям своего родного штата накануне отбытия в Вашингтон, где завтра состоится его инаугурация в качестве 46-го президента США, передает Русская служба «Голоса Америки».

Избранный президент Джо Байден, чья инаугурация состоится завтра, 20 января, во вторник днем обратился к жителям своего родного штата Делавэр с прощальной речью. Выступление Байдена состоялось в Третьем центре резервистов Национальной гвардии штата Делавэр, названном в память о майоре Джозефе «Бо» Байдене – старшем сыне Джо Байдена, который с 2007 по 2015 годы был генеральным прокурором Делавэра и преждевременно умер в возрасте 46 лет от неоперабельной опухоли мозга – глиобластомы.

На церемонии прощания семьи Байденов с жителями штата присутствовал губернатор Делавэра Джон Кэрни.

«Мои дорогие земляки, от имени всей семьи Байденов, мы никогда не сможем полностью выразить, что вы для нас значите. Ценности, которые разделяют все члены нашей семьи, наши взгляды на мир – все это родом из дома, из Делавэра», – заявил избранный президент, назвав штат тем местом, которое предоставило его родителям средства к существованию «тогда, когда они больше всего в этом нуждались».

«Этот штат любил нашего Бо, который в ответ так сильно любил всех вас», – сказал Джо Байден, имея в виду своего покойного сына. Он поблагодарил руководство Национальной гвардии штата за то, что Третий центр резервистов в Нью-Кэстле был назван в честь майора Джозефа «Бо» Байдена и подчеркнул о том значении, которое имеет этот жест для него лично, его жены Джилл, сына Хантера «и всей нашей семьи».

Избранный президент подчеркнул символичность того, что переезд Байденов в Вашингтон в связи с его вступлением в должность, начался именно в этом центре – «месте, в котором определяются лучшие американцы».

«Это Америка. Это Делавэр. Место надежды и света, безграничных возможностей.

Для меня большая честь быть вашим следующим президентом и главнокомандующим», – заявил Джо Байден.

Избранный президент и будущая первая леди отбывают из аэропорта Нью-Кастл в Делавэре, и должны прибыть на объединенную военную базу «Эндрюс» в Мэриленде во вторник вечером. После этого Джозеф и Джилл Байдены отправятся в Вашингтон, где завтра должна состояться инаугурация 46го президента США.