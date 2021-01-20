Перед уходом президент Трамп помиловал 73 человека

Президент США Дональд Трамп помиловал 73 человека и еще для 70 смягчил наказания. Об этом сообщает Служба новостей «Голоса Америки» со ссылкоой на пресс-службу Белого дома.

В список вошли бывший советник американского лидера Стивен Бэннон, политический консультант Республиканской партии Пол Эриксон, связанный с россиянкой Марией Бутиной, а также рэперы Lil Wayne и Kodak Black.

В заявлении Белого дома отмечается, что «обвинение в отношении Эриксона было основано на ложном сговоре c Россией».

В документе говорится, что его обвинили в «финансовом преступлении» после того, как «не нашли оснований для обвинений в преступлениях, имеющих отношение к связям с Россией».

По данным Белого дома, тюремный срок Эриксона почти в два раза превышает рекомендованное министерством юстиции максимальное наказание.

В списке помилованных, однако, нет Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа. Не фигурирует там и имя личного адвоката Трампа Руди Джулиани.

Также уходящий президент США отказался от идеи помиловать самого себя или членов своей семьи.