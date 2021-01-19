В Калифорнии зафиксировано более 3 млн случаев заражения коронавирусом

В штате с ноября наблюдается резкий скачок заболеваемости, передает Служба новостей «Голоса Америки». Калифорния стала первым американским штатом, где зарегистрировано более 3 миллионов случаев коронавируса.

По состоянию на вторник в штате с населением 40 миллионов жителей насчитывается 3 015 644 подтвержденных случаев заражения и 33 724 случая смерти, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

По данным Associated Press, первый миллион случаев заражения в Калифорнии набирался 292 дня – с 25 января до 11 ноября прошлого года. С тех пор в штате произошел резкий всплеск заболеваемости, поставивший системы здравоохранения на грань коллапса: за следующие 44 дня была достигнута отметка в 2 миллиона случаев, а еще менее чем за 30 дней – в 3 миллиона.

Тем временем массовая вакцинация в Калифорнии натолкнулась на серьезное препятствие. Главный эпидемиолог штата в воскресенье рекомендовал прекратить использование партии вакцины Moderna после того, как у некоторых людей после прививки возникли серьезные аллергические реакции.

Новая администрация избранного президента Байдена отменит решение президента Дональда Трампа о снятии связанных с коронавирусом запретов на въезд в страну для граждан большинства стран Европы, а также Бразилии, с 26 января.

«Этот шаг – лучший способ обеспечить дальнейшую защиту американцев от COVID-19, при этом позволяя безопасно возобновить путешествия», – сказал Трамп в заявлении, которое было опубликовано Белым домом.

Однако пресс-секретарь Байдена Джен Псаки через несколько минут ответила в «Твиттере»: «Следуя рекомендациям нашей команды медицинских экспертов, администрация не намерена снимать эти ограничения с 26 января. Напротив, мы планируем усилить меры в отношении международных поездок, чтобы сдержат распространение COVID-19».

Новые правила Центров по контролю и профилактике заболеваний, вступающие в силу 26 января, потребуют от всех прибывающих в США авиапассажиров предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 перед посадкой на рейс.

Также в понедельник независимая комиссия, анализирующие глобальные усилия по борьбе с пандемией, раскритиковала Всемирную организацию здравоохранения и Китай за их реакцию на вирус.

Группа экспертов во главе с бывшим премьер-министром Новой Зеландии Хелен Кларк и бывшим президентом Либерии Эллен Джонсон-Серлиф заявила в промежуточном отчете, что ВОЗ должна была объявить международную чрезвычайную ситуацию раньше, чем это было сделано, 30 января.

Комиссия также заявила, что Китаю следовало принять более решительные меры в январе. Окончательный отчет комиссии будет готов в мае.

Тем временем эксперты в Южной Африке сообщили, что новый штамм коронавируса, впервые выявленный в стране в конце прошлого года, на 50 процентов более заразен. Эксперты говорят, что новый штамм, названный 501Y.V2, прочнее крепится к человеческим клеткам. Южноафриканский вариант – один из нескольких новых штаммов, обнаруженных в мире и усугубивших распространение вируса. В настоящее время в мире насчитывается чуть более 95,6 миллиона случаев заражения и более 2 миллионов смертей.

В понедельник премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга пообещал продолжить подготовку к проведению Олимпийских игр в Токио этим летом, несмотря на всплеск заболеваемости в стране, из-за которого страна закрыла границы для иностранцев. В Токио ввели чрезвычайное положение.

Как показывают последние опросы СМИ в Японии, около 80 процентов японской общественности считают, что Олимпиаду в этом году проводить не следует.

Олимпийские игры в Токио, первоначально запланированные на лето 2020 года, уже были отложены из-за пандемии.