Чего хочет добиться Байден в первые 100 дней в Белом доме?

Со времен Франклина Рузвельта все американские президенты оценивались по тому, какую часть своей программы они смогли выполнить за первые 100 дней работы своих администраций.

По мнению экспертов, избранный президент Джо Байден полон решимости провести значительную часть своей повестки через Конгресс на раннем этапе своего срока.

«Какой другой президент приходил, прямо с порога настаивая на принятии стимулирующих мер в размере 2 триллионов долларов?» – задался вопросом Дэн Махаффи, старший вице-президент и директор по вопросам политики в вашингтонском Центре изучения президентской власти и Конгресса.

Однако Байдену придется работать в условиях гораздо более хрупкого большинства в каждой палате, чем при Бараке Обаме.

Тем не менее, его план «еще более грандиозный из-за двойного вызова, в сфере здравоохранения и экономики», отметил Махаффи.

Самым большим элементом его плана являются прямые выплаты и другие меры, направленные на поддержку пострадавших отдельных лиц и семей общим объемом около 1 триллиона долларов.

План Байдена также предусматривает выделение 440 миллиардов долларов в виде прямой помощи малому бизнесу и местным органам власти.

Но принятие этого пакета – далеко не единственное, чего он надеется достичь в первые месяцы своего пребывания в должности. Вот некоторые другие политические приоритеты Байдена.

Внешняя политика

Байден пообещал восстановить отношения с союзниками и другими странами, отчужденными из-за изоляционистской повестки «Америка прежде всего», которую проводила администрации Дональда Трампа. Он также намерен созвать международный саммит, посвященный борьбе с коррупцией и воинствующим национализмом.

Реформа уголовного правосудия

В связи с возмущением общественности по поводу убийств полицейскими безоружных афроамериканцев, Байден пообещал создать национальную комиссию по надзору за деятельностью полиции и заняться разработкой стратегий установления доверия между полицией и местными сообществами с целью ослабления напряженности.

Окружающая среда

Байден дал понять, что он вновь присоединится к Парижскому соглашению по климату и предпримет другие шаги, чтобы США стали мировым лидером в усилиях по сглаживанию изменений климата.

Налоги

Байден надеется отменить масштабное снижение корпоративных налогов, принятое при Трампе, когда налог на компании снизился с 35 до 21 процента. Он также хочет повысить подоходный налог для самых богатых американцев.

Иммиграция

После четырех лет работы администрации, которая явно враждебно относилась ко многим формам иммиграции в США, администрация Байдена предложит радикальную иммиграционную реформу, которая даст возможность получить гражданство более чем 11 миллионам нелегальных иммигрантов.

По мнению Махаффи, Байден сможет рассчитывать по крайней мере на какое-то сотрудничество с Конгрессом в первые дни его администрации.



«Консенсус в Конгрессе, даже с учетом того, что Сенат разделился ровно 50 на 50 мест, состоит в том, что нужно принимать меры в отношении экономики», – сказал он.

Голос Америки, Роб Гарвер