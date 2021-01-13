Военное командование США напомнило военнослужащим о присяге

Объединенный комитет начальников штабов заявил, что 20 января Джо Байден станет президентом и главнокомандующим, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Высшее военное командование США, представляющее все виды вооруженных сил, выпустило обращение ко всем военнослужащим, в котором заявило, что действия, подобные нападению на здание Капитолия на прошлой неделе, являются «противозаконными».

Объединенный комитет начальников штабов заявил, что «бунт с применением насилия в Вашингтоне 6 января 2021 года был прямой атакой на Конгресс, здание Капитолия и конституционный процесс».

«Как военнослужащие, мы должны воплощать ценности и идеи страны, – говорится далее в меморандуме. – Мы поддерживаем и защищаем Конституцию. Любой акт, направленный на срыв конституционного процесса, не только противоречит нашим традициям, ценностям и присяге, но и противозаконен».

«Как и на протяжении всей нашей истории, американские военные будут подчиняться законным приказам гражданского руководства для защиты жизни и имущества, обеспечения общественной безопасности в соответствии с законом и будут по-прежнему полностью привержены защите Конституции Соединенных Штатов от всех врагов, внешних и внутренних», – говорится в одностраничном меморандуме, подписанном членами Объединенного комитета начальников штабов.

В заявлении говорится, что военные лидеры сожалеют о гибели «двух сотрудников полиции Капитолия и других людей в связи с этими беспрецедентными событиями».

Члены комитета подчеркнули, что право на свободу слова и собраний «не дает никому права прибегать к насилию, мятежу и восстанию».

Они также призвали военнослужащих воплощать идеалы страны.

Члены комитета заявили, что 20 января, в соответствии с Конституцией, избранный президент Джо Байден, поддержанный штатами и судами и сертифицированный Конгрессом, вступит в должность и станет главнокомандующим.

«Мы обращаемся к нашим мужчинам и женщинам, переброшенным за рубеж и находящимся дома, защищающим нашу страну – сохраняйте боеготовность, не спускайте глаз с горизонта и сосредоточьтесь на нашей миссии, – призвали члены комитета. – Мы чтим вашу постоянную службу для защиты каждого американца».

Как сообщила New York Times, в министерстве обороны на этой неделе возникла обеспокоенность в связи с тем, что среди участников нападения на Капитолий могли быть бывшие военнослужащие.

Хотя Пентагон не объявлял о поисках симпатизирующих участникам нападения среди военнослужащих Национальной гвардии, официальные лица заявили, что они изучают фотографии и видеозаписи с места событий, сообщила газета.

В частности, по данным New York Times, расследование ведется в отношении капитана армии Эмили Рейни, заявившей Associated Press, что она привезла на митинг Трампа в Вашингтоне более 100 человек. Рейни подала в отставку в октябре, но должна была продолжать работу до весны.

«Мы не потерпим экстремистов в наших рядах», – приводит газета комментарий представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.