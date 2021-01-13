Пенс отказался применить 25-ю поправку для отстранения Трампа от власти

Несмотря на это, Палата представителей проголосовала за применение 25-й поправки, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Несмотря на призыв Палаты представителей Конгресса США, вице-президент Майк Пенс официально отверг применение 25-й поправки с целью отстранения президента Дональда Трампа от власти.

Пенс написал об этом в обращении к лидерам демократов в Палате представителей.

Пенс объявил о своем решении за несколько часов до того, как Палата представителей приняла резолюцию с призывом задействовать 25-ю поправку к Конституции, чтобы отстранить Трампа от должности в связи с тем, что он якобы не в состоянии исполнять свои обязанности.

Резолюцию поддержали 223 законодателя, против проголосовали 205.

В соответствии с Конституцией, процедура, предусмотренная 25-й поправкой, должна быть инициирована вице-президентом и членами кабинета, поэтому без согласия Пенса провести ее невозможно.

В своей резолюции законодатели обвинили Трампа в подстрекательстве толпы и подрыве Конституции.

По их мнению, президент «неоднократно, постоянно и демонстративно» проявлял «абсолютную неспособность осуществлять свои полномочия и исполнять основные и фундаментальные обязанности».

Конгрессмен-демократ Джейми Раскин, один из авторов резолюции, заявил, что отстранение президента за нарушение присяги проложит «путь к примирению» в условиях национальных потрясений.

«Можете ли вы представить другого президента в нашей истории, который поощрял и подстрекал бы толпу к насилию в отношении Конгресса Соединенных Штатов? В отношении нашего народа? Вот в чем вопрос», – сказал Раскин.

Спикер Нэнси Пелоси выступила с эмоциональным обращением к республиканцам.

«Я призываю республиканских коллег открыть глаза и, наконец, привлечь действующего президента к ответственности, – сказала она. – На кону безопасность нашей страны и будущее нашей демократии».

Однако Трамп отказался взять на себя ответственность за штурм Капитолия на прошлой неделе, заявив журналистам во вторник, что «все» считают, что его речь, которой он раззадорил своих сторонников, была «абсолютно уместна».

Пенс также не согласился с аргументами демократов в Конгрессе.

«В то время, когда до окончания срока президентских полномочий осталось всего восемь дней, Вы и фракция демократов требуете, чтобы правительство и я применили 25-ю поправку», – написал Пенс, обращаясь к спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси.

В соответствии с Конституцией, в этом случае Пенс был бы назначен исполняющим обязанности президента до 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента Джо Байдена.

«Я не думаю, что это… отвечает интересам нашей нации или соответствует нашей Конституции», – заявил Пенс.

Он сказал, что «не поддастся попыткам Палаты представителей играть в политические игры в столь серьезный период в жизни нашей страны».

Вице-президент указал, что использование 25-й поправки для отстранения Трампа «создаст ужасный прецедент».

По его словам, поправка должна использоваться, только если президент недееспособен или из-за физических ограничений не может исполнять должностные обязанности.

«Я призываю Вас и всех членов Конгресса избегать действий, которые приведут к дальнейшему расколу и нагнетанию страстей, – написал Пенс. – Работайте с нами, чтобы снизить накал и объединить страну, в то время как мы готовимся к инаугурации избранного президента Джо Байдена в качестве следующего президента Соединенных Штатов».

Письмо вице-президента было направлено Пелоси накануне голосования в Палате представителей по вопросу об импичменте Трампа.