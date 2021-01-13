Трамп опубликовал свое видеообращение, осудив насилие и не упомянув импичмент

Видеозапись была опубликована в официальном аккаунте президента США в сети “Твиттер”, Русская служба «Голоса Америки».

Фото: The White House

Президент Дональд Трамп в среду вечером опубликовал в Твиттере свое видеообращение, в котором он не стал упоминать импичмент, объявленный ему Палатой представителей. Видеообращение было опубликовано около 18:00 по местному времени, когда спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подписывала статьи импичмента, одобренные большинством голосов законодателей.

Трамп в своем выступлении заострил внимание на насилии, которое произошло в стенах Капитолия 6 января и, в конечном итоге, привело к тому, что Палата представителей объявила президенту импичмент с формулировкой «за подстрекательство к насилию».

«Я хочу предельной ясности: я безоговорочно осуждаю насилие, которое мы увидели на прошлой неделе. В нашей стране… нет места насилию и вандализму», – заявил Трамп, добавив, что люди, громившие на прошлой неделе Капитолий, не являются его «истинными сторонниками».

«Насилие со стороны толпы идет против всего, во что я верю, и против всего, за что выступает наше движение», – сказал Трамп, не взяв на себя ответственность за действия, которые привели к беспорядкам в среду.

«Мои истинные сторонники не одобряют политическое насилие. Ни один из моих истинных сторонников не может проявить неуважение к правоохранительным органам или нашему великому американскому флагу. Ни один из моих истинных сторонников никогда не угрожал… своим соотечественникам… Если вы делаете что-то в этом роде, то вы не поддерживаете наше движение – вы его атакуете. Вы нападаете на нашу страну. Мы этого не потерпим», – так Трамп прокомментировал действия людей, ворвавшихся в здание Конгресса с флагами движения «Сделаем Америку снова великой».

Трамп также заявил о «беспрецедентной атаке» на свободу слова, имея в виду действия крупнейших социальных сетей, которые заблокировали его личные аккаунты.