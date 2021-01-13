Трамп в Техасе: «25-я поправка не представляет для меня никакого риска»

Действующий президент приехал в Техас, чтобы отметить завершение возведения стены на границе между США и Мексикой, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Дональд Трамп заявил во вторник, что его не беспокоит 25-я поправка, позволяющая кабинету министров отстранить главу государства от должности, даже несмотря на то, что возглавляемая демократами Палата представителей потребовала от вице-президента Майка Пенса применить поправку в отношении Трампа.

«25-я поправка не представляет для меня никакого риска», – сказал Трамп, выступая перед участком стены, установленной на границе с Мексикой в штате Техас. Стена, возведенная на границе, стала символом жесткой иммиграционной политики, которую администрация Трампа проводила в течение последних четырех лет.

После того, как толпа сторонников Трампа 6 января ворвалась в здание Капитолия, демократы в Палате представителей задались целью отстранить президента от власти досрочно, хотя до инаугурации избранного президента Джо Байдена осталось чуть более недели. Демократы объясняют это желанием обеспечить безопасность всех ветвей власти, которые, по их мнению, находятся под угрозой, пока Дональд Трамп остается в Белом доме.

Помимо принятия резолюции с требованием к кабинету применить 25-ю поправку, конгрессмены-демократы также собираются предъявить Трампу статьи импичмента.

Дональд Трамп предупредил, что использование 25-й поправки может бумерангом вернуться и нанести вред самому Джо Байдену и его администрации. «Как говорится, будьте осторожны со своими желаниями», – заявил президент.

«Сфабрикованный импичмент является продолжением величайшей и самой ожесточенной охоты на ведьм в истории нашей страны, вызывая ужасный гнев, разногласия и боль… Это очень опасно для США, особенно в этот деликатный момент», – добавил Трамп.

Президент также прокомментировал события, произошедшие в минувшую среду в стенах Капитолия.

«Миллионы наших сограждан наблюдали в среду, как толпа штурмовала Капитолий и громила правительственные помещения. Как я постоянно говорил на протяжении всего правления моей администрации, мы поддерживаем уважение к истории и традициям Америки, а не их разрушение. Мы верим в верховенство закона, а не в насилие или в беспорядки», – подчеркнул действующий президент.

Трамп добавил, что он «сдержал свои обещания». На сегодняшний день на границе между США и Мексикой возведена стена длиной 450 миль (чуть более 724 км).

Между тем, как сообщает Голос Америки во вторник, Пенс отказался применить 25-ю поправку для отстранения Трампа от власти.