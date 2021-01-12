Авиакомпании будут требовать от пассажиров справку о проведении теста на COVID-19

Все авиапассажиры, направляющиеся в США, перед посадкой на рейс должны будут предъявить справку о проведении теста на COVID-19 с отрицательным результатом. Тест необходимо пройти как минимум за 72 часа до вылета. Об этом во вторник заявил Роберт Редфилд, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Новое требование вступит в силу 26 января. Ранее такое требование распространялось только на людей, прибывающих в США из Великобритании, где в декабре была зафиксирована новая мутация коронавируса.

CDC также рекомендует всем прибывающим в США людям пройти повторный тест через три – пять дней после прилета и оставаться дома в течение как минимум недели.

Перед регистрацией на рейс пассажиры должны будут предоставить сотрудникам авиакомпаний документальное подтверждение результатов тестирования, передает Голос Америки.