Штурм Капитолия: более 170 человек могут стать фигурантами уголовных дел

Американские прокуроры заявили, что они выявили более 170 человек, которым могут быть предъявлены уголовные обвинения в связи с атакой на здание Капитолия на прошлой неделе.

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И это число может достигнуть нескольких сотен, когда масштабный розыск участников беспорядков продолжится.

Исполняющий обязанности окружного прокурора Майкл Шервин заявил журналистам, что на данный момент более 70 человекам предъявлены обвинения в округе Колумбия, и прокуроры ведут работу в отношении еще по меньшей мере 100 человек.

«Подозреваю, что это число достигнет нескольких сотен», – заявил Шервин журналистам на брифинге, посвященном масштабному расследованию беспорядков, в ходе которых погибли пять человек, включая офицера полиции Капитолия.

Тем временем, лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что сторонников президента Дональда Трампа, атаковавших здание Капитолия, необходимо внести в список лиц, которым запрещены перелеты, потому что они представляют угрозу национальной безопасности.

«Мы не можем позволить, чтобы эти мятежники сели на самолет и стали источником нового насилия и ущерба», – заявил Шумер на пресс-конференции.

Демократ из Нью-Йорка, Шумер вскоре станет лидером большинства в Сенате, когда его партия получит контроль над палатой.

Помощник директора вашингтонского офиса ФБР Стивен Д’Антуоно сообщил журналистам, что бюро получило от общественности более 100 тысяч фотографий и видеозаписей, связанных с беспорядками.