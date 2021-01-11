Палата представителей обвиняет президента Трампа в «подстрекательстве к мятежу»

По словам авторов резолюции, своими действиями Трамп «поставил под угрозу безопасность Соединенных Штатов и их государственных институтов», передает Русская служба «Голоса Америки».

Демократы в Палате представителей представили в понедельник резолюцию, содержащую всего лишь одну статью импичмента в отношении президента Дональда Трампа: «подстрекательство к мятежу».

Согласно опубликованному ранее тексту резолюции, это обвинение выдвинуто против президента в связи с его ролью в недавних беспорядках в Капитолии. По словам авторов текста, своими действиями Трамп «поставил под угрозу безопасность Соединенных Штатов и их государственных институтов».

Республиканцы в Палате представителей в понедельник заблокировали в ходе устного голосования попытку демократов вынести на рассмотрение резолюцию, призывающую вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку к Конституции с целью отстранения Трампа от должности.

Демократы заявили, что будут добиваться протоколируемого голосования по той же резолюции во вторник.

После этого Пелоси заявила, что Палата представителей рассмотрит 25 поправку к Конституции с целью отрешения Дональда Трампа от власти.

По словам Пелоси, демократы просят вице-президента Майка Пенса в течение 24 часов дать ответ на их призыв мобилизовать кабинет Трампа на отстранение президента от должности в соответствии с 25 поправкой.

«В качестве следующего шага мы поставим законопроект по импичменту на голосование. Угроза Америке со стороны президента является экстренной, и наши действия должны быть такими же», – отмечается в заявлении спикера Палаты представителей.

Палата представителей может провести голосование по импичменту в ближайшие дни.

Как сообщается, на данный момент инициативу поддержало не менее 200 демократов, но для ее продвижения необходимо большинство в 218 голосов, а никто из республиканцев не выразил намерения голосовать за импичмент.

Маловероятно, что Сенат проведет разбирательство по делу об импичменте до истечения срока полномочий Трампа, хотя это может быть сделано и после смены администрации.

Ни Трамп, ни Белый дом пока комментариев не дают.

Избранный президент Байден, вступающий в должность 20 января, не занял определенной позиции по поводу попытки импичмента.