После штурма Капитолия в США завели 25 дел о внутреннем терроризме

В США после штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа заведено 25 уголовных дел о внутреннем терроризме, пишет в твиттере конгрессмен Джейсон Кроу после разговора с министром армии Райаном Маккарти.

Фото: Tyler Merbler

Кроу со ссылкой на данные Маккарти сообщил, что на месте происшествия обнаружили длинноствольное огнестрельное оружие, коктейли Молотова, самодельные взрывные устройства и наручники.

Los Angeles Times ранее со ссылкой на полицию сообщал, что к вечеру 7 января задержаны 82 человека. Более 60 человек задержали по подозрению в нарушении комендантского часа, который был введен вечером 6 января. Другим предъявлены различные обвинения, в том числе в незаконном проникновении, нападении, порче имущества, незаконном ношении оружия и боеприпасов.

Сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий после митинга в Вашингтоне 6 января. В Конгрессе в этот момент шло совместное заседание обеих палат, в ходе которого законодатели должны были официально утвердить победу на выборах соперника Трампа – демократа Джо Байдена. В столкновениях между сторонниками Трампа и различными силовыми службами, охраняющими Конгресс, погибли пять человек, в том числе сотрудник полиции Капитолия.

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