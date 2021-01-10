Дела более 50 человек, участвовавших в нападении на Капитолий, поступили в суды США

Розыск участников нападения продолжается, передает Русская служба «Голоса Америки».

Федеральный суд округа Колумбия рассматривает обвинения в отношении 13 человек, участвовавших в нападении на Конгресс США 6 января 2021 года. Дела еще около 40 человек сейчас рассматривает Высший суд округа Колумбия. Об этом сообщили в Министерстве юстиции США.

Обвинения включают в себя незаконное проникновение в Капитолий, в том числе с оружием, нарушение комендантского часа, и ряд других статей.

«Атака на здание Капитолия США была атакой на один из ключевых институтов нашей страны, – заявил и. о. прокурора США Майкл Шервин. – Наше ведомство в сотрудничестве с другими правоохранительными органами оперативно задействует все ресурсы для выявления, ареста и начала судебного преследования лиц, которые принимали участие в преступных действиях в здании Капитолии США».

В ФБР объявили награду в 50 тыс долларов за информацию о людях, пронесших взрывные устройства на территорию Конгресса США.

В полиции Вашингтона объявили, что получили около 17 тысяч сообщений от граждан, считающих, что располагают информацией об участниках нападения на Капитолий.

Ранее сообщалось об аресте у Капитолия русскоязычных религиозных иммигрантов из штата Орегон.