Конгресс США утвердил Джо Байдена в качестве следующего президента

Конгресс США в ночь на четверг сертифицировал победу Джо Байдена в качестве следующего президента США, после того как сторонники президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий.

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Законодатели осудили их действия как попытку мятежа.

Вице-президент Майк Пенс положил конец попыткам Трампа изменить результаты выборов.

В конце совместного заседания палат Конгресса Пенс заявил, что результаты подсчета «считаются обоснованной декларацией» о победе Байдена, но не поздравил будущую администрацию.

Это заявление завершило экстраординарный день хаоса, насилия и раскола после того как толпа сторонников Трампа штурмовала Капитолий, из-за чего законодатели были вынуждены прервать заседание и укрыться.

Ранее Сенат и Палата представителей подавляющим большинством голосов отвергли возражения против признания победы избранного президента Джо Байдена в Аризоне и Пенсильвании, что означает, что итоги выборов в этих штатах признаны.

В случае Аризоны возражение было отвергнуто в Палате представителей 303 голосами «за» при 122 «против» и в Сенате (93 «за», 6 «против»).

В случае Пенсильвании аналогичное решение было принято с такими результатами: Палата представителей – 282 «за», 138 «против», Сенат – 92 «за», 7 «против».

Попытки республиканских конгрессменов оспорить голосование в коллегии выборщиков в Джорджии, Мичигане и Неваде не получили поддержки ни одного сенатора, и поэтому не рассматривались.

После того как ранее в среду агрессивные демонстранты ворвались в Капитолий, несколько республиканских сенаторов, которые также планировали поддержать возражение, изменили свою позицию.

Возражение республиканцев было основано на заявлениях о фальсификациях на выборах, продвигаемых президентом Дональдом Трампом и его союзниками, которые неоднократно отклонялись в судах Аризоны и представителями избирательных органов штата.

Днем в среду конгрессмены были вынуждены прервать сессию после того, как сотни сторонников президента Дональда Трампа прорвались к Капитолию, требуя отмены результатов выборов, в результате которых действующий президент потерпел поражение от своего соперника-демократа.

Полиция эвакуировала законодателей и в течение более чем трех часов выдворяла сторонников Трампа, которые ворвались в залы заседаний Конгресса и учинили беспорядки в стенах Капитолия.

В своем редком выступлении с председательского кресла Пенс, который ранее в тот же день отверг требования президента Трампа вмешаться в подсчет голосов, заявил: «Насилие никогда не побеждает. Свобода побеждает. И это по-прежнему Дом народа».

Кен Бредемайер, Наталка Писня, Русская служба «Голоса Америки»