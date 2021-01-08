Часть сенаторов-республиканцев отказались поддержать Трампа и проголосовали за победу Байдена

Днем 6 января несколько сотен сторонников действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия во время совместного заседания обеих палат Конгресса США, на котором рассматривался вопрос утверждения победы демократа Джо Байдена на президентских выборах. Заседание было прервано, членов Конгресса эвакуировали.

В ходе столкновений сторонников Трампа с полицией внутри здания и возле него пострадали более 10 человек, известно о четырех погибших.

За несколько часов до событий в Вашингтоне прошел массовый митинг сторонников Трампа. Президент выступил на нем с речью и еще раз заявил, что не признает итогов выборов и своего поражения.

Многие сторонники Трампа в Республиканской партии резко раскритиковали президента за подстрекательство к штурму Капитолия и решили отозвать свою поддержку на предстоящем голосовании.​

Вице-президент США и один из главных сторонников Трампа за все время его президентства​ Майк Пенс ​осудил поведение как людей, ворвавшихся в здание Капитолия и применявших насилие, так и Трампа за его попытки оспорить результаты выборов и давление на политиков и Конгресс.

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