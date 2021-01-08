В Вашингтоне заведено уголовное расследование о беспорядках в Капитолии

Правоохранительные органы США начали уголовное расследование нападения на Капитолий с привлечением сотен следователей для установления личностей и ареста преступников, сообщили официальные лица.

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Исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин рассказал, что 15 людям были предъявлены обвинения в федеральном суде в Вашингтоне в связи с беспорядками, а еще 40 предстали перед высшим судом округа по обвинениям, связанным с тем, что происходило непосредственно перед беспорядками.

Большинство обвиняются в незаконном проникновении на территорию Капитолия.

Среди обвинений – кража государственного имущества и нарушения правил использования огнестрельного оружия.

Один мужчина был арестован возле Капитолия по обвинению в ношении полуавтоматического штурмового оружия и 11 коктейлей Молотова, раcсказал Шервин.

В результате беспорядков погибли четыре человека и несколько десятков получили ранения.

По словам Шервина, эти аресты – лишь первый шаг в усилиях по привлечению виновных к ответственности.

«Это была, очевидно, очень опасная ситуация, – отметил он. – Мы пытаемся рассмотреть эти дела как можно скорее, и хотя пока заведено только 15 дел, это хорошее начало, но это ни в коем случае не конец».

Выдвижение такого количества обвинений всего за 36 часов подчеркивает агрессивность подхода прокуратуры.

Как пояснил Шервин, поскольку большинству участников беспорядков полиция Капитолия разрешила разойтись по домам, усилия по выявлению и аресту преступников могут занять несколько месяцев, если не целый год.

Сотни следователей просматривают видеозаписи с камер наблюдения и посты в социальных сетях, чтобы установить личности виновных.

«Мы будем агрессивно предъявлять обвинения по этим делам», – сказал Шервин.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Джеффри Розен заявил: «Министерство юстиции твердо намерено гарантировать, чтобы лица, ответственные за это нападение на наше правительство и верховенство закона, понесли всю ответственность за свои действия в соответствии с законом».

Директор ФБР Кристофер Рэй заверил, что его ведомство «задействует все следственные ресурсы», чтобы предъявить обвинения преступникам.

Атака, которую Розен назвал «недопустимым нападением на фундаментальный институт американской демократии», началось в тот момент, когда члены Конгресса проводили совместное заседание, чтобы сертифицировать результаты президентских выборов.

Многие возлагают ответственность за разжигание беспорядков на президента Дональда Трампа, который в ходе выступления на митинге призвал своих сторонников и дальше оспаривать результаты выборов, передает Масуд Фаривар из Голоса Америки.

Как сообщает издание The Washington Post, одному из арестованных потребовался русскоязычный переводчик. Ранее мы сообщали о русской речи, слышимой во время “штрурма” здания Конгресса США.